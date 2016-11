Uutinen

Kouvolan Sanomat: Museon teemakutsuun vastasi vain viisi päättäjää Kouvolassa Kouvolan kunnanvaltuustossa istuva Jorma Liukkonen (vas) oli yksi niistä vajaasta sadasta päättäjästä, jotka oli kutsuttu tutustumaan Poikilo-museoihin keskiviikkona. Hän oli yksi viidestä, jotka kutsun tullen kiinnostuivat katsomaan, mitä Poikilo-museoiden kulisseissa tapahtuu. Suomessa vietetään Kutsu poliitikko museoon -teemaviikkoa. Tarkoituksena on näyttää, miten museo käytännössä toimii. Kouvolan museojohtaja Elina Bonelius lähetti kutsun sekä aikuisväestön lautakunnan jäsenille että valtuustoon. Aikuisväestön lautakunnan johtaja Jouko Leppänen (kok.) kävi paikalla tiistaina, ja kunnanvaltuutettu Mirja Lonka (kesk.) vierailee talossa tänään. Liukkosen lisäksi valtuutettu Maria Eloranta (sdp) ja kaupunginhallituksessa istuva Liisa Sulanen (ps.) tutustuivat museon toimintaan keskiviikkona. Yhteensä 5 päättäjää. Kaupunginhallituksessa tammikuun alusta istunut Sulanen saapui katsomaan kaupunginmuseoon rakennettavaa urheilunäyttelyä aivan erityisestä mielenkiinnosta. Hänen 101-vuotias kummisetänsä Aarne Kainlauri on lahjoittanut museolle muun muassa juoksutossuja ja mitaleja. Sulanen ei ole aikaisemmin tutustunut kaupungimuseon uuteen näyttelytilaan, joka avattiin vuosi sittenhän kerhuu yhdistyksiä, jotka ovat jatkaneet Elimäen kotiseutumuseon ja Valkealan Puotimuseon toimintaa sen jälkeen, kun kaupunki luopui niistä. Valtuutettu Liukkonen on tietoinen, että Kouvolan museotoimi tarvitsisi uuden kokoelmakeskuksen, jossa museotavaroita voitaisiin säilyttää nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti. Kouvolaan on kaavailtu noin 3000 neliön kokoelmakeskusta. Uudisrakennuksen neliöhinta olisi 3 000 — 5000 euroa neliöltä. — Kokoelmakeskus on muutakin kuin paikka, jossa tavarat ovat siististi järjestyksessä, Bonelius sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/02/Museon%20teemakutsuun%20vastasi%20vain%20viisi%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4j%C3%A4%C3%A4%20Kouvolassa/2016221445478/4