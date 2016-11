Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yle: Kouvolan kaupunginjohtaja kustannustehokkaimmasta päästä Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki ansaitsi eilen julkaistujen verotietojen mukaan viime vuonna 158 732 euroa. Kunnanjohtajien ansiot vaihtelevat huomattavasti. Eniten ansaitsi Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, jonka ansiotulot olivat 215 949 euroa. Pienin palkkapussi, 38 174 euroa, oli Kuusamon Jouko Mannisella. Yle on suhteuttanut kunnanjohtajien ansiot kunnan asukaslukuun. Tässä vertailussa Lamminmäki osoittautuu kustannustehokkaaksi: hänen johtajuutensa maksoi 1,8 euroa kouvolalaista kohti. Luku on listan 11. alhaisin. Kalleimmaksi kunnanjohtaja tulee 895 asukkaan Kustavissa, jossa ansiot ovat 87,7 euroa asukasta kohti. Helsingin suuren asukasmäärän vuoksi suuripalkkaisen kaupunginjohtajan hinnaksi tulee vain 0,3 euroa asukasta kohti, mikä on maan pienin luku. Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm ansaitsi 91 172 euroa, mistä tulee kustannuksia 13,2 euroa kuntalaista kohti. Luku on valtakunnallisessa suuruusjärjestyksessä keskikastia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/02/Yle%3A%20Kouvolan%20kaupunginjohtaja%20kustannustehokkaimmasta%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4/20161589/4