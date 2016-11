Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ei pelkkiä numeroita ja laskelmia — ”Verotuksella voi olla psykologisiakin vaikutuksia” Ensi vuosi tuo jälleen muutoksia verotukseen. Muun muassa tupakan ja polttoaineiden verotus kiristyy, mutta kilpailukykysopimukseen kytketty palkkaverotus kevenee. Myös yrittäjille on luvassa uudistuksia. Pienyrittäjien tukemiseen tähdätään yrittäjävähennyksellä. Jatkossa 95 prosenttia tulosta on yrittäjälle veronalaista ja viisi prosenttia kokonaan verovapaata. — Mielestäni se on sinänsä perusteltua, sillä uudistuksella saatetaan pienyrittäjät samaan asemaan osakeyhtiöiden kanssa, Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell sanoo. — Ehkä sillä on vielä enemmän merkitystä yleisenä toimenpiteenä, kannustetaan yrittäjyyteen. Kemell sanookin, että verotuksen vaikutusarviointi voidaan nähdä myös muuten kuin lyhyen aikavälinen laskelmina. — Verotuksella voi olla suuntaa ja uskoa luovia, osittain psykologisiakin vaikutuksia. Tätä kautta verotuksen toimenpiteillä voi olla enemmän vaikutuksia kuin staattisesti arvioiden. Kemell puhui keskiviikkona Kymenlaakson kauppakamarin veropäivässä. Lue koko uutinen:

