Kouvolan Sanomat: Huomisen Myllykoski hahmottumassa — asukasilta tänään Millainen on Myllykosken kirkon ympäristö 2020-luvulla, kun kirkon laajennus on valmis? Mitä torilla tehdään? Mitä palveluita kirkon ympäristössä on? Miltä Myllykoskentie näyttää? Muun muassa näihin kysymyksiin on luvassa vastauksia tänään torstaina Myllykoskella järjestettävässä asukasillassa. Kouvolan kaupungin isännöimään iltaan ovat tervetulleita kaikki, joita aihe kiinnostaa. Illan tarkoituksena on koota tietoa siitä, mitä myllykoskelaiset ja muut alueella liikkujat haluavat idylliseltä, mutta kieltämättä paremmat päivänsä nähneeltä entiseltä kauppakadulta tulevaisuudessa. Tätä kysyttiin myös vuosi sitten pidetyssä karttakyselyssä, jonka tuloksia tarkastellaan illan aikana. Lisäksi tilaisuudessa esitellään kirkon laajennuksen arkkitehtikilpailun ehdotuksista poimitut parhaat ideat kirkon lähiympäristön kehittämiseksi, sekä kilpailun voittajatyö ”Triadi”. Asukasilta 3.11. kello 17.30—19.30 Myllykosken kirkon seurakuntasalissa. Lue koko uutinen:

