Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jouko Teikari ja Korutaide- yhdistys palkittiin Kaakkois-Suomen taidetoimikunta palkitsi torstaina haminalaisen Jouko Teikarin pitkäjänteisestä työstä musiikin parissa ja lappeenrantalaisen Korutaideyhdistyksen uraa uurtavasta työstä korutaiteen esiin nostamisessa. Taidepalkintojen suuruus on 2 500 euroa.Jouko Teikari on tehnyt työuransa oboistina. Hän on ollut aktiivinen esiintyjä Kymenlaakson alueella ja tukenut tapahtumatarjontaa alueella omalla ammattitaidollaan.Korutaideyhdistys ry. on perustettu Lappeenrannassa vuonna 2005. Sen tavoitteena on edistää ja tehdä nykykorua tunnetuksi taiteena ja muotoiluna. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/03/Jouko%20Teikari%20ja%20%20Korutaide-%20yhdistys%20%20palkittiin%20/2016221448669/4