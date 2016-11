Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaakkois-Suomen kokoomus joutuu etsimään uuden toiminnanjohtajan pikavauhtia Kokoomus etsii paraikaa Kaakkois-Suomeen uutta toiminnanjohtajaa. Kaakkois-Suomen Kokoomus ry:n toiminnanjohtajana reilut viisi vuotta toiminut Paula Kylä-Harakka lähtee ensi viikon jälkeen töihin kokoomuksen puoluetoimistoon. Kylä-Harakka sijaistaa järjestöpäällikköä kuntavaali- ja järjestötehtävissä. Uusi työ on määräaikainen. Puolen vuoden jälkeen tilanne katsotaan uudelleen. — Tähän ei liity dramatiikkaa. Kun minua kysyttiin puoluetoimistosta uuteen tehtävään, en osannut enkä halunnut kieltäytyä, Kylä-Harakka kertoo. Hän jatkaa, että vakinainen työpaikka säilyy Kaakkois-Suomen kokoomuksessa. Kuntavaaleihin on aikaa vajaat viisi kuukautta, ja piirin toiminnanjohtaja on yksi tärkeimpiä henkilöitä vaalityön onnistumisessa. Kokoomuksen hallintopäällikkö Timo Elo sanoo, että avainhenkilön siirtyminen pois tässä vaiheessa herättää luonnollisesti levottomuutta kentällä. — Haastava paikka tämä on, mutta pyrimme kääntämään haasteen voitoksi. Päätöksiä määräaikaisesta uudesta toiminnanjohtajasta voi tulla jo tämän viikon aikana. Kokoomuksella on aikamoinen kiire hakea määräaikainen toiminnanjohtaja. Haku julkistettiin viime viikon perjantaina, ja viimeinen hakupäivä oli tämän viikon keskiviikkona. Toiminnanjohtajan työ alkaa 15. marraskuuta ja päättyy 30. huhtikuuta ensi vuonna. Puoluetoimistoon töihin lähtevä Kylä-Harakka muistuttaa, että kuntavaaleissa vaalityön tärkein osa tehdään kunnissa. — En usko, että toiminnanjohtajan vaihdos tuo mitään paniikkimielialaa. Lue koko uutinen:

