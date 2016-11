Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Urheilupuiston 20-hehtaarinen alue on varsin ainutlaatuinen Suomessa Kouvolan Urheilupuiston kehittämisestä esitettiin mielenkiintoisia näkökulmia keskiviikkona Elinvoimainen urheilukaupunki -seminaarissa Kuusankoskitalossa. Kolme vuotta sitten valmistuneeseen Kouvolan keskustavisio 2030:een sisältyy Urheilupuiston liittäminen osaksi ydinkeskustaa. Tekninen johtaja Hannu Tylli sanoi, että kirkkaan suunnitelman sijaan on olemassa vasta ajatuksia. Lähiaikojen tehtäviin kuuluu Tyllin mielestä kulkuyhteyksien parantaminen. Palaneen koulun rinteeseen tehdään parhaillaan paikoitusaluetta palvelemaan esimerkiksi jääkiekko- ja pesäpallo-otteluiden katsojia. Mäen päällä tilan on saanut väliaikaisesti yhteispuisto, jossa aktiiviset kaupunkilaiset järjestävät ohjelmaa. Tylli korosti sitä, että Urheilupuiston 20-hehtaarinen alue on keskeisen sijaintinsa ansiosta varsin ainutlaatuinen Suomessa. Tätä voisi hänen mielestään hyödyntää markkinoinnissa. — Matkakeskuksesta on vain 500 metrin kävelymatka Urheilupuiston porteille. Kouvolaan saapuvalle matkailijalle Urheilupuisto alkaa siis jo lähes siitä, kun hänen tulee ovesta ulos kaupunkiimme. Yksi ilmoille heitetyistä ajatuksista on yleisurheilun siirtäminen Urheilupuistosta Keskuskentältä Kuusankosken urheilupuistoon. Keskuskentälle asennettiin hiljattain 150 metriä uutta pintaa pääsuoralle. Kouvolan neljästä pinnoitetusta yleisurheilukentästä heikoimmassa kunnossa on juuri Kuusankoski. — Sitä on kunnostettu viimeksi 1970-luvulla. Sen tekemistä yleisurheilun pääkentäksi puoltaa kuitenkin valmiina oleva katettu katsomo, joka tosin sekin vaatii peruskorjauksen, Toukonen totesi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/03/Kouvolan%20Urheilupuiston%2020-hehtaarinen%20alue%20on%20varsin%20ainutlaatuinen%20Suomessa/2016221445977/4