Kouvolan Sanomat: Kouvolan edustajat ovat ahkeria puhujia eduskunnassa — Lindströmillä 116 puheenvuoroa, Pakkasella 62 Kouvolalainen kansanedustaja ja ministeri Jari Lindström on perussuomalaisten eduskuntaryhmän kolmanneksi ahkerin puhuja. Hän on käyttänyt vuoden 2016 valtiopäivillä tähän mennessä 116 puheenvuoroa. Häntä enemmän puheenvuoroja ovat käyttäneet Jani Mäkelä (121) ja Leena Meri (119). Keskustan Markku Pakkanen on käyttänyt 62 puheenvuoroa. Keskustan ryhmässä yli sadan puheenvuoron edustajia on vain kolme, kärjessä pääministeri Juha Sipilä 193 puheenvuorolla. Eduskunnan puhetilaston kärjessä ovat tutut nimet vuosien varrelta. Eniten puheenvuoroja on käyttänyt helsinkiläinen Ben Zyskowicz (kok.), toiseksi eniten salin toisella laidalla istuva tamperelainen Pia Viitanen (sd.). Kumpikin on puhunut täysistunnoissa yli 200 kertaa tämän vuoden aikana. Se on paljon, kun mediaani on 37 puheenvuoroa. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetetuista luvuista keskimmäinen. Puheilla perustellaan omaa kantaa ja yritetään todistaa vastapuolen väitteet vääriksi. Hyvä puhe saa yksittäisen edustajan pohtimaan omaa kantaansa. Puheilla haetaan tukea, mutta niillä ei muuteta hallituksen lakiesitysten sisältöä. Ainoana kansanedustajana, kun puhemiehiä ei lasketa mukaan, Harry Harkimo (kok.) ei ole vielä avannut suutaan tämän vuoden puolella. Toistaiseksi ainoan puheenvuoronsa Harkimo piti vuosi sitten joulukuussa, kun puolusti hallituksen työllisyyspolitiikkaa välikysymyskeskustelussa. Juttu Helsingin Sanomien sivulla Lue koko uutinen:

