Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kirjaston kirjailijaillat ovat saaneet legendaarisen maineen Kello on 16.35. Kirjastovirkailija Kini Laine seisoo Kouvolan rautatieaseman aulassa. Rullaportaita pitkin nousee matkustajia Helsingin-junasta. — Jännittää, Laine sanoo. Viimeisten joukossa aulaan astuu tutun näköinen hahmo, karvalakki päässä. Laine ottaa askeleen häntä kohti. Kouvolassa on pidetty kirjailijailtoja jo kymmenen vuotta, Laineen aloitteesta. Hänelle jokainen vieras on ainutlaatuinen. Nytkin hän on lukenut vieraansa tuotantoa yömyöhään asti. Vieras on Claes Anderssonin, 79; kirjailija, vasemmistoliiton entinen kansanedustaja, psykiatri ja jazzmuusikko. Laine ohjaa Anderssonin autonsa etupenkille istumaan. Heillä on reilu tunti aikaa tutustua ennen h-hetkeä. Tämän ajan kaksikko käyttää ruokailuun, matkalaskuasioiden hoitamisen ja illan kulusta juttelemiseen. Laineen filosofiaan kuuluu huolehtia vieraasta koko illan ajan. Onko tällainen tavallista muilla paikkakunnilla? — Ei, mutta ystävällistä kyllä, Andersson sanoo. Kun kello lähestyy kuutta, Laine saattelee vieraansa kirjastoon. Anderssonia on tullut kuuntelemaan satapäinen yleisö. Laine jututtaa häntä hänen uusimmasta kirjastaan, aiemmasta tuotannostaan, urastaan ja elämänfilosofiastaan. Lopuksi Andersson istahtaa pianon ääreen ja soittaa jatsahtavan version En voi sua unhoittaa poies -kappaleesta. Kouvola-visiitin päätteeksi Laine ja Andersson menevät aseman viereiseen kahvilaan lukemaan illan yleisöltä kerättyä kirjallista palautetta. ”Mielenkiintoinen ilta! Sympaattinen vieras. Fantastinen! Liikuttava!” lapuissa lukee. Kello 20.16 lähtevään Helsingin-junaan astuu hyväntuulinen mies. Sitä ennen Laine saa lämpimän halauksen. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/03/Kouvolan%20kirjaston%20kirjailijaillat%20ovat%20saaneet%20legendaarisen%20maineen/2016221448589/4