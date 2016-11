Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pyhäinpäivän muistio Pyhäinpäivää vietetään ensi lauantaina. Alkot sulkevat perjantaina ovensa normaaliin sulkemisaikaan ja avautuvat seuraavan kerran maanantaina. Apteekeista Kouvolan keskustassa päivystää pyhäinpäivänä Kouvolan Uusi Apteekki. Se on lauantaina ja sunnuntaina auki kello 10—18. Kuusankoskella päivystää Kuusankosken Ykkösapteekki lauantaina ja sunnuntaina kello 12—17. Eläinlääkäripäivystys Kouvolassa ja Iitissä löytyy maksullisesta palvelunumerosta 0600 15333. Hammaslääkäripäivystys toimii Kymenlaakson keskussairaalassa (Kotkantie 41, Kotka). Äkillisissä säryissä ja tapaturmissa varaus tehdään puhelimitse kello 8—21 numeroon 020 633 1000. Yöpäivystys on Töölön sairaalan tapaturma-asemalla Helsingissä kello 21 jälkeen. Numero on 09 471 87708. Kirjastot ovat Kouvolassa perjantaina auki kello 10—15 ja lauantaina kiinni. Elimäen, Haanojan ja Inkeroisten omatoimikirjastot ovat avoinna normaalisti. Iitin kirjasto on perjantaina auki kello 10—15 ja viikonloppuna suljettu. Kaupat palvelevat perjantaina pyhäinpäivän aattona normaalisti. Pyhäinpäivänä vähittäiskaupat saavat olla Kouvolassa ja Iitissä avoinna kello 7—21, mutta osa kaupoista on silti kiinni. Jäteasemat ovat Kouvolassa ja Iitissä pyhäinpäivän aattona perjantaina auki normaalisti, mutta lauantaina kiinni. Kaukojunat kulkevat pyhäinpäivänä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tavanomaisten aikataulujensa mukaan. Sunnuntaina liikenne sujuu normaalisti. Tietoa saa osoitteesta vr.fi ja palvelunumerosta 0600 41 900. Kouvolan Sanomat ilmestyy normaalisti pyhäinpäivänä lauantaina. Seuraava lehti kolahtaa laatikkoon maanantaina. Verkkolehti päivystää myös pyhäinpäivänä osoitteessa kouvolansanomat.fi. Linja-autojen aikataulumuutokset pyhäinpäivänä löytyvät osoitteesta matkahuolto.fi. Tietoa saa myös palvelunumerosta 0200 4000. Postit sulkeutuvat perjantaina kello 18. Asiamiespostit noudattavat omia aikataulujaan. Uimahalleista pyhäinpäivän vuoksi on suljettuna vain Korian halli. Sunnuntaina siellä uidaan kello 10—16. Urheilupuiston uimahalli on auki lauantaina ja sunnuntaina kello 11—18, Inkeroisten uimahalli lauantaina ja sunnuntaina kello 10—17, Kuusankosken halli lauantaina ja sunnuntaina kello 11—18 ja Valkealan halli lauantaina ja sunnuntaina kello 11—18. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/03/Pyh%C3%A4inp%C3%A4iv%C3%A4n%20muistio/2016221444264/4