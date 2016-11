Uutinen

Kouvolan Sanomat: Satoja kynttilöitä vainajille — palomestari valvomassa turvallisuutta Pyhäinpäivä vuonna 2003 ei hevin unohdu kouvolalaisen papin Kaija-Liisa Lindbergin mielestä. Kouvolan seurakunnassa siirrettiin silloin hautausmaalta kirkkoon perinne, johon kuuluu kynttilöiden sytyttäminen viimeksi kuluneen vuoden aikana kuolleille kouvolalaisille. Vainajia oli satoja, ja niin oli kynttilöitäkin, kun jokaiselle sytytettiin oma. — Pyysin varmuuden vuoksi palomestarin paikalle Käpylän kirkkoon, Lindberg muistelee. Kynttilöitä sytytetään vainajien muistoksi myös tänä vuonna Kouvolassa. Nykyisin niiden määrä on symbolinen, eikä palomestaria enää tarvita turvallisuutta varmistamaan. 5.11. vietettävä pyhäinpäivä on yksi kirkkovuoden suosituimmista juhlapyhistä. Kouvolassa seurakunnat järjestävät lauantaina kaikkiaan viitisentoista tilaisuutta, joista yhdeksässä luetaan vainajien nimiä. Lukijoiksi on värvätty maallikkoavustajia. Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät osoitteesta kouvolanseurakunnat.fi. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

