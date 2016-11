Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sote-uudistus näkyy jo ensi vuonna Kouvolan budjetissa — peruskorjauksia ja investointeja lykätään Enemmän paukkuja Kouvolan elinvoiman kehittämiseen, eikä enää pelkkää säästöä ja talouden sopeuttamista. Siinä on tiivistettynä Kouvolan kaupunginjohtajan paikalta lähtevän Lauri Lamminmäen tulevien vuosien resepti. Lamminmäki julkisti keskiviikkona talousarvioesityksensä vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018—2019. — Tämä on Kouvolan elinvoimaa vahvistava budjetti, varsinkin investointien osalta. Esimerkiksi Matkakeskuksen kehittämiseen esitetään ensi vuodelle 5,5 miljoonaa euroa ja seuraavalle vuodelle 7 miljoonaa. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 19 miljoonaa euroa. — Pitää miettiä, miten markkinat osallistuvat kustannuksiin. On aktivoitava yksityistä pääomaa liikkeelle, Lamminmäki sanoo. Toisaalta Kouvola lykkää sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä peruskorjauksia ja uusinvestointeja maakuntauudistuksen epävarmuuden vuoksi. — Muutos näkyy jo ensi vuonna. Käytämme suurta harkintaa sote-investoinneissa, koska emme tiedä, mitkä kiinteistöt jäävät kenenkin käteen. Sote-investointeja toki tehdään, jos niistä on rahoituspäätös tai hanke on jo käynnissä, Lamminmäki sanoo. Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Silloin noin 45 prosenttia kaupungin henkilöstöstä siirtyy kaupungilta pois maakunnan leipiin. Samalla lähtee noin 60 prosenttia kaupungin budjetista. Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsellin mukaan Kouvolalla on Ratamo-keskusinvestoinnin jäädyttämisen jälkeen lainanottokykyä muihin kärkihankkeisiin. — Vuoden 2019 lopussa Kouvolalla on 100 miljoonaa euroa vähemmän lainaa kuin mitä vielä viime vuonna arvioimme. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/03/Sote-uudistus%20n%C3%A4kyy%20jo%20ensi%20vuonna%20Kouvolan%20budjetissa%20%E2%80%94%20peruskorjauksia%20ja%20investointeja%20lyk%C3%A4t%C3%A4%C3%A4n/2016221445787/4