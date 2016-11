Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suolahuoneissa villit markkinat — ”Alalla ollut kaikenlaista kioskiyrittäjää” Suolahuoneille ja niissä hoitoja antavalle henkilökunnalle tulisi luoda laatukriteerit, sanovat asiantuntijat. Käytännössä alalle voi tällä hetkellä tulla kuka tahansa, sillä suolahuoneita ei valvo tai rekisteröi kukaan. Erityisesti suolahuoneiden tullessa Suomessa muotiin kymmenisen vuotta sitten yrittäjiksi ryhtyi monenkirjavista taustoista tulevia ihmisiä, joilla ei välttämättä ollut esimerkiksi hoitoalan pätevyyttä. — Alalla oli kaikenlaista kioskiyrittäjää, kertoo Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarinen. — Kuka vaan voi antaa hoitoja, eikä asiakas välttämättä tiennyt, mitä suolahuoneiden ilmassa on. Tämä antoi mahdollisuuden myös vilunkimiehille. Samaa mieltä on suolahuoneita valmistavan Polar Health Oy:n toimitusjohtaja Kari Viherlahti. Polar Health suosittelee internet-sivuillaan, että suolahuonehoitoja antaisivat vain hoito- tai kuntoutusalalle pätevyyden saanut henkilö. Viherlahden mukaan suolahuoneissa pitäisi tuottaa ilmaan sen verran suolapölyä, että suola maistuu suussa. Suolan on oltava puhdasta natriumkloridia eli samaa tavaraa, jota käytetään esimerkiksi sairaalan tiputusliuoksissa. — Jos katsoo valoa vasten ja siellä näkyy hyvin vähän pölyä, se on hyvä. Jos pölyä on niin ettei naapuria näy, silloin suolapölyä on ilmassa liikaa, Viherlahti sanoo. Suolahuoneissa hoidetaan muun muassa astmaa ja atooppista ihottumaa. Lue lisää päivän lehdestä tai mobiilista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/03/Suolahuoneissa%20villit%20markkinat%20%E2%80%94%20%E2%80%9DAlalla%20ollut%20kaikenlaista%20kioskiyritt%C3%A4j%C3%A4%C3%A4%E2%80%9D/2016221373468/4