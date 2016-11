Uutinen

Kouvolan Sanomat: Taksikuski harmistui tiesuolan puutteesta — Kouvolassa sitä käytetään vain erittäin hankalalla kelillä Taksiautoilija Jarmo Tyrväinen oli torstaiaamuna tuohtunut. Ajaminen oli hankalaa Kouvolan kaupungin hoidossa olevilla teillä, joille oli levitetty soraa, mutta ei sulamista edistävää suolaa. — Tiet ovat pienessä pintajäässä ja ihmiset ajavat tosi varovasti. Kuusaantietä ajaessani tulin erään Volkkarin perässä, ja siinä mentiin neljääkymppiä. Myös liikenneympyrät ovat tosi liukkaita ja sora lentää pois rekkojen pyörien alta. Varovainen ajotahti johtaa liikenteen puuroutumiseen vilkkailla tieosuuksilla. Tyrväinen mainitsee, että ajaminen ELY-keskuksen huoltamalla Ahlmannintiellä, jolla on käytetty suolaa, oli kuin kesäkelillä ajoa. Häntä harmittavat myös talvirenkaiden uriin juuttuvat kivet, jotka lentelevät vastaantuleviin autoihin ja voivat pahimmassa tapauksessa rikkoa tuulilasin. — Kyllä suolaa pitäisi käyttää, ainakin alkutalvesta. Kouvolan katupäällikkö Erkki Immonen toteaa, ettei kaupunki käytä suolaa tienhoidossa kuin poikkeuksellisen huonoissa olosuhteissa. Kuusaantie on pisin kaupungin hoidossa oleva katu, joka normaalisti aurataan ja hiekoitetaan. Tiesuolasta on haittaa. Se muun muassa ruostuttaa autoja ja pilaa ympäristöä. — Suola kantautuu pitkälle taajamiin, autoihin sisälle ja myös jalankulkijoiden kengissä sisätiloihin. Se myös muussaantuu pyöräteille ja vaikeuttaa niillä ajamista, Immonen sanoo. — Tämä on myös linja- ja perinnekysymys. Pienten kaupunkien alueella ei yleensä suolata. Kouvolan liikenneväylien kunnossapitoa tehdään teknisen lautakunnan vuonna 2014 hyväksymien kriteerien mukaan. Niissä kielletään suolan käyttö liukkaudentorjunnassa ja todetaan, että erityiskohteiden suolauksesta sovitaan erikseen. Pääväylien liuossuolaus sallitaan syksyisin ja keväisin mustan jään syntymisen estämiseksi. Immosen mielestä viime päivien liikenteessä ei vielä voi puhua liukkaudesta. — Ihan normaali alkutalven keli. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/03/Taksikuski%20harmistui%20tiesuolan%20puutteesta%20%E2%80%94%20Kouvolassa%20sit%C3%A4%20k%C3%A4ytet%C3%A4%C3%A4n%20vain%20eritt%C3%A4in%20hankalalla%20kelill%C3%A4/2016221447007/4