Kouvolan Sanomat: Kouvolassa ja Iitissä kysely liikenneturvallisuudesta — ilmianna kotikunnan vaaranpaikat Kouvolassa ja Iitissä on aloitettu liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta, ja sen yhteydessä asukkailta kysytään heidän käsityksiään kotikunnan liikenneturvallisuudesta. Kyselyyn voi vastata osoitteessa maptionnaire.com/fi/1818. Kysymyksiä esitetään niin autoilun, jalankulun kuin pyöräilynkin näkökulmasta. Lisäksi voi merkitä karttaan paikkoja, joita pitää ongelmallisina tai joissa on kohdannut läheltä piti -tilanteita. Vastausaikaa on 20.11. asti. Liikenneturvallisuussuunnitelmien tavoitteena on löytää ne painotukset ja keinot, joilla saadaan vähennettyä onnettomuuksien määrää ja asukkaiden kokemaa turvattomuuden tunnetta. Ne tehdään kuntien eri toimialojen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen yhteistyönä. Kouvolan ja Iitin alueilla tapahtuu yhteensä noin 140 henkilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta vuosittain. Poliisin tilastojen mukaan onnettomuuksissa kuolee keskimäärin 5 ja loukkaantuu noin 180 henkilöä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuus uhreista on 19 prosenttia ja mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden osuus 40 prosenttia. Kartta Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa sattuneiden liikenneonnettomuuksien sijainneista Lue koko uutinen:

