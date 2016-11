Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa ja Iitissä kysely liikenneturvallisuudesta — missä sinun mielestäsi ovat kotikunnan vaaranpaikat? Kouvolassa ja Iitissä on aloitettu liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta, ja sen yhteydessä asukkailta kysytään heidän käsityksiään kotikunnan liikenneturvallisuudesta. Kyselyyn voi vastata osoitteessa maptionnaire.com/fi/1818. Kysymyksiä esitetään niin autoilun, jalankulun kuin pyöräilynkin näkökulmasta. Lisäksi voi merkitä karttaan paikkoja, joita pitää ongelmallisina tai joissa on kohdannut läheltä piti -tilanteita. Vastausaikaa on 20.11. asti. Liikenneturvallisuussuunnitelmien tavoitteena on löytää ne painotukset ja keinot, joilla saadaan vähennettyä onnettomuuksien määrää ja asukkaiden kokemaa turvattomuuden tunnetta. Ne tehdään kuntien eri toimialojen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen yhteistyönä. Kouvolan ja Iitin alueilla tapahtuu yhteensä noin 140 henkilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta vuosittain. Poliisin tilastojen mukaan onnettomuuksissa kuolee keskimäärin 5 ja loukkaantuu noin 180 henkilöä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuus uhreista on 19 prosenttia ja mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden osuus 40 prosenttia. Missä sinun mielestäsi ovat Kouvolan ja Iitin vaarallisimmat liikennepaikat? Kerro kokemuksistasi kommenttikentässä! Kartta Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa sattuneiden liikenneonnettomuuksien sijainneista Lue koko uutinen:

