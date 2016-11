Uutinen

Kouvolan Sanomat: Luistelukausi on alkamassa — ainakin Kuusankoskella pääsee jo ulkojäälle Kouvolan luistelualueita ruvetaan jäädyttämään heti, kun pakkasta on riittävästi ja lunta on saatu ohut kerros. Kuusankosken jäähallin viereisellä pienellä ulkojäällä pääsee kuitenkin jo luistelemaan. Kaupungin pohjoisen alueen liikuntapaikkamestari Risto Joutjärvi kertoo, että pakkas- ja lumitilannetta seurataan koko ajan. — Pohjajää on nopeampi tehdä, jos on edes tuuman verran lunta. Ilman lunta kenttien jäädyttämiseen menee ainakin viikko. Käyttäjille tulee taata turvallinen ja tasainen jää. Kenttien pohjat lanataan, jotta pohjasta saadaan riittävän tasainen. Joutjärvi kertoo, että yleensä luistelukenttien jäädyttäminen alkaa marraskuun loppupuolella. — Silloin sää on normaalisti otollisin jäädyttämiselle, mutta kuten olemme saaneet edellisvuosina huomata, sää vaihtelee. Luistelukenttien jäädyttäminen aloitetaan pääkentistä. Niistä siirrytään mahdollisuuksien mukaan pienemmille kentille. — Tärkeimpiä ovat koulujen lähistöillä olevat kentät. Kouvolan luistelualueet jäädytetään pääosin koneilla, mutta osa luisteluradoista jäädytetään vielä letkulla. Joutjärven mukaan luistelualueet olisi hyvä saada ennen joululomia auki. — Olen vuosien aikana huomannut, että luistelukenttiä käytetään eniten alkutalvesta. Vaikka talvi jatkuisi pitkälle kevääseen, siirrytään lopputalveksi muiden lajien pariin. Lue koko uutinen:

