Kouvolan Sanomat: Mielakan metsäeskari otti käyttöön uudet ulkorakennukset Kolmeen Kouvolan metsäeskariin rakennetaan kiinteä laavu tulisijalla, puuvarasto sekä käymälä. Mielakan rakennelmat valmistuivat ensimmäisenä. Käyttöön ne saatiin kuluvalla viikolla. — Lapset ovat näitä odottaneet. Rakentajat ovat saaneet vastailla lasten kysymyksiin siitä, milloin rakennukset valmistuvat, lastenhoitaja Tiina Rantala kertoo. — Laavu on vielä niin tuore rakennelma, että sen käyttö hakee muotoaan. Siellä käydään lämmittelemässä ja syömässä. Tänään on tarkoitus myös kokeilla tehtävien tekemistä, lastenhoitaja Outi Järvinen jatkaa. Metsäeskarin rakennukset lukitaan päivän päätteeksi. Mielakan päiväkodin johtajan Ansa Sopasen mukaan uusia rakennuksia pyritään varjelemaan ilkivallalta. Eniten huolettaa rakennusten mahdollinen töhriminen. — Vartiointiliike käy paikalla normaalia useammin. Lisäksi olemme kertoneet alueen asukkaille metsäeskarista, jotta he tietävät pitää aluetta silmällä. Onneksi Mielakan alue on rauhallinen. Lue koko uutinen:

