Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nämä kuusi romaania tavoittelevat Finlandia-palkintoa — Jari Tervo jäi taas valitsematta Yhtään esikoisteosta ei tänä vuonna noussut Finlandia-ehdokkaaksi, vaikka vuosi on ollut poikkeuksellisen hyvä. Ennakkosuosikeista valitsematta jäivät esimerkiksi Riitta Jalosen Kirkkaus, Riikka Pulkkisen Paras mahdollinen maailma ja Jari Tervon Matriarkka. Voittajan valitsee toimittaja Baba Lybeck 24. marraskuuta. Ehdokkaiksi pääsivät Tommi Kinnusen Lopotti, Riku Korhosen Emme enää usko pahaan, Sirpa Kähkösen Tankkien kesä, Emma Puikkosen Eurooppalaiset unet, Peter Sandtrömin Laudatur sekä Jukka Viikilän Akvarelleja Engelin kaupungista. Peräti puolet ehdokkaista on kustantanut WSOY. Valinnoista päätti raati, jonka puheenjohtaja on toimittaja Juha Roiha ja jäsenet suomentaja Kaijamari Sivill sekä Päivi Kuntze, joka on aiemmin toiminut Turun Stockmannin johtajana. Juttu HS.fi:ssä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/04/N%C3%A4m%C3%A4%20kuusi%20romaania%20tavoittelevat%20Finlandia-palkintoa%20%E2%80%94%20%E2%80%89Jari%20Tervo%20j%C3%A4i%20taas%20valitsematta/2016521451921/4