Kouvolan Sanomat: Poliisin uusi alkometri aiheuttaa hämmennystä: "Koitettu purra kuppia tai kääriä se huulten sisään" – katso kuvat uudesta laitteesta Poliisi on ottanut Suomessa käyttöön uudenmallisen alkometrin. Uusia "kupillisia" alkometrejä on jo alkanut ilmestyä ratsioihin eri puolille Suomea. Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo Facebookissa, että uuden laitteen käyttöönotto on sujunut melko kivuttomasti. Osalle puhaltajista kuppimalli on kuitenkin aiheuttanut hämmennystä. "Pääosin puhallukset ovatkin menneet ihan hyvin, mutta muutamaa innokasta on pitänyt toppuutella, kun on koitettu purra kuppia tai kääriä se huulten sisään", poliisi kirjoittaa. Uusi alkometri eroaa vanhasta pillimallista niin, että puhallus suunnataan kojeessa olevaan kuppiin. Poliisi painottaa, että seulontakäytössä kuppiin ei tarvitse koskea huulilla, hampailla tai kädellä. Poliisi on alkanut syksyn aikana siirtyä uusien alkometrien käyttöön. Välittömästi vanhat pillilliset alkometrit eivät poliisin käytöstä katoa, vaan siirtymä tapahtuu useamman vuoden aikana. Sisä-Suomen poliisilaitos antaa Facebookissa kuvalliset ohjeet kuppiin puhaltamista varten. Voit tutustua niihin poliisilaitoksen Facebook-sivuilla.

