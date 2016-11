Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sami Rajakylä haluaa päivittää työläiskirjallisuuden nykyaikaan Kouvolalaislähtöiseltä Sami Rajakylältä on ilmestynyt toinen romaani. Pankkipoika (Johnny Kniga) kertoo hypermarketissa työskentelevästä miehestä, jonka työpaikalla on aloitettu tehostamistoimet kannattavuuden parantamiseksi. Yhteiskunnallinen teos on toinen osa Rajakylän työläistrilogiaa. — Tavoitteenani on päivittää työläiskirjallisuus nykyaikaan. Olen kaivannut nykykirjoilta tavallisen ihmisen ja työelämän kuvausta, hän sanoo. Rajakylä työskentelee asiakaspalvelijana Itäkeskuksen Prisman neuvonnassa Helsingissä. Hän hoitaa osan ajasta pankkipalveluita. Työpaikalla on jatkuva kiire, koska työntekijöitä on liian vähän. Hän on huolissaan murroksesta, joka työelämässä on käynnissä. — Murros johtaa siihen, että työstä yritetään tehdä nyky-yhteiskunnassa mahdollisimman epämiellyttävää. Työ voisi tuoda elämään iloa ja sisältöä, eikä vain aiheuttaa huonoa mieltä ja uupumusta. Rajakylä on parhaillaan kahden kuukauden virkavapaalla asiakaspalvelijantyöstä. — En tiedä, onko esimieheni vielä lukenut teosta, hän sanoo ja hymyilee. Rajakylän esikoisromaani Pätkärunoilija ilmestyi vuonna 2013. Trilogian päätösosan ensimmäinen käsikirjoitus on lähes valmis. Sen jälkeen kirjoittaja tarjoaa sitä kustantajalle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/04/Sami%20Rajakyl%C3%A4%20haluaa%20p%C3%A4ivitt%C3%A4%C3%A4%20ty%C3%B6l%C3%A4iskirjallisuuden%20nykyaikaan/2016221453388/4