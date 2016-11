Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sportia kokeilee Kuusankoskella outlet-myymälää, Hockey Base keskittyy Kouvolassa kiekkoon Urheilukaupat elävät muutoksen aikaa. Alalla menee myyntilukujen valossa hyvin, mutta kiristynyt kilpailu pakottaa liikkeitä uudistumaan. Kouvolassa kauppakeskus Prismaan avattiin kuukausi sitten jääkiekkoon erikoistunut Hockey Base. Kaksi viikkoa myöhemmin Kuusankoskella sijaitsevan Sportia KT-Sportin tiloihin muutti ketjun outlet-myymälä, jossa myydään tuotteita alennushinnoin. KT-Sportin tilat jakaantuvat siten, että outlet-kauppa toimii liikkeen etuosassa ja muu myymälä sijaitsee perällä. — Pääsimme sopimukseen tilan käytöstä. KT-Sport vastaa myymälän operatiivisesta toiminnasta, sanoo SGN Sportian kenttäpäällikkö Panu Alhava. Hänen mukaansa outlet-myymälän tulevaisuus on vielä epävarma. Kyse on ainakin alkuun kokeilusta. — Arvioimme tilannetta sitten, kun olemme saaneet kokemusta ja näkemystä toiminnasta. Ketjulla ei ole vastaavaa myymälää tällä hetkellä muualla. Outlet-myymälässä myydään pääasiassa vaatteita ja kenkiä. KT-Sport aikoo satsata vahvasti urheiluvälineisiin. — Kesällä yksi meidän vahvuuksista on polkupyörät ja niiden huoltopalvelu, varaosat sekä tarvikkeet. Talvella mennään vastaavasti hiihdon ympärillä. Toivottavasti saataisiin hyvin lunta, sanoo toimitusjohtaja Niko Tiainen. KT-Sportilla on takana taloudellisesti pari heikompaa vuotta. Tiaisen mukaan tulevaisuudessa liike menestyy nimenomaan vahvalla urheiluosaamisella. Lisäksi KT-Sport tekee paljon yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Vuonna 2011 perustettu urheilukauppaketju Hockey Base laajensi toimintaansa Prismaan noin 200 neliön tiloihin. Alkuperäinen liike toimii Vantaalla, ja sen yhteydessä on harjoittelukeskus. Hockey Basen konseptiin kuuluukin tavaramyynnin ohella jääkiekon lajikoulutusta. Konseptiin on otettu mallia Pohjois-Amerikasta. Kouvolassa jääharjoitteluklinikoita ei vielä järjestetä, mutta myymälästä löytyy muun muassa paikka laukausten harjoitteluun. Tulevaisuudessa luvassa on esimerkiksi luistinten teroituspäiviä ja huoltopäiviä. Liikkeen vetäjän Jukka Laherron mukaan tavoitteena on kerätä asiakaskuntaa koko maakunnasta. — Lisäksi nettikauppa on maanlaajuinen. Olen sitä mieltä, että urheilukaupassa erikoistuminen on tulevaisuuden juttu. Meillä tietysti alkuun tavoitteena on ihan tunnettuuden lisääminen. Lue koko uutinen:

