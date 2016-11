Uutinen

Kouvolan Sanomat: Starboxin bloggareilta ihanat vinkit viikonlopun herkkuruokiin — sosekeitto, Mifu-currypastasalaatti ja kotikutoinen hotelliaamiainen Starbox.fi:n bloggaajat ovat jälleen kehitelleet maukkaita reseptejä kokeiltavaksi vaikka tänä viikonloppuna. Kouvolalainen Anna K esittelee ihanan lämpimän sosekeiton reseptin. Jannen keittiössä –bloggari Janne Kujala esittelee ohjeen herkullisen näköiseen Mifu-currypastasalaattiin. Janne kertoo, että hän on kokeillut aiemmin Mifu-ruokaraetta bolognesekastikkeeseen. Virolahtelainen viiden lapsen äiti Katariina Hostikka kokeili kotona monipuolista aamiaista, joka on saanut inspiraationsa hotelleista. Vaikkapa tulevaksi sunnuntaipäiväksi Katariina ehdottaa kokeiltavaksi tällaista hotelliaamiaisen tyyppistä menua. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Marjo Latvanen Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/04/Starboxin%20bloggareilta%20ihanat%20vinkit%20viikonlopun%20herkkuruokiin%20%E2%80%94%20sosekeitto%2C%20Mifu-currypastasalaatti%20ja%20kotikutoinen%20hotelliaamiainen/20161612/4