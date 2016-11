Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tutkimus: Kimolan kanava voisi tuoda seudulle 9 000 yöpyjää veneilykauden aikana Veneilijät eivät tunne Kimolan kanavaa kovin hyvin, mutta suhtautuvat myönteisesti uuteen reittiin Pyhäjärven ja Konniveden välillä, selviää Kouvola Innovationin teettämästä tutkimuksesta. Kimolan kanavan nippunosturi on tarkoitus korvata sululla, mikä mahdollistaisi veneliikenteen kanavan läpi ja yhdistäisi Pohjois-Kymenlaakson vesistöt keskiseen Suomeen. Tutkimuksessa selvitettiin veneilijöiden, liikennöitsijöiden ja matkanjärjestäjien mielipiteitä. 25 prosenttia veneilijöistä kertoi tuntevansa Kimolan kanavan melko tai erittäin hyvin. 62 prosenttia arvioi viipyvänsä kanavan Kouvolan puolella korkeintaan kaksi päivää. 65 prosenttia arvioi matkustavansa kanavan läpi 1—4 kertaa vuodessa. Uuden reitin varrella olevista matkakohteista kiinnostavimmaksi valittiin Repoveden kansallispuisto, joka sai arvosanan 3,9 asteikolla 1—5. Verla sai arvosanan 3,6. Kouvola, Iitti ja Tykkimäen huvipuisto kiinnostavat vähiten: niiden arvosana oli 2,9. Kanavan kokonaistaloudellinen merkitys alueelle on arvion mukaan veneilykauden aikana noin 450 000—1,36 miljoonaa euroa. Suhteessa rekisteröityjen veneiden määrään alueella vuosittaiseksi meno-paluumääräksi arvioidaan noin 10 200. Tämä merkitsisi alueella noin 9 000:ää yöpyjää veneilykauden aikana. Vastanneista 15 prosenttia ilmoitti veneilevänsä purjeveneellä. Kanavan nykysuunnitelmien mukaan siltojen alikulkukorkeus on enimmillään noin 4,8 metriä. Tämä ei riitä purjeveneelle, jossa ei ole kaadettavaa mastoa. — Tutkimustulokset palvelevat alueen yrittäjiä, jotka suunnittelevat palvelujen kehittämistä Kimolan kanavan ympärille. Kanava on mukana Kouvolan matkailustrategiassa ja se on yksi seutukunnan kärkihankkeista, matkailun kehittämispäällikkö Kirsi Vainio Kouvola Innovationista sanoo tiedotteessa. Tutkimuksen tulokset Kouvola Innovationin sivulla Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/04/Tutkimus%3A%20Kimolan%20kanava%20voisi%20tuoda%20seudulle%209%E2%80%89000%20y%C3%B6pyj%C3%A4%C3%A4%20veneilykauden%20aikana/2016221452660/4