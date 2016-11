Uutinen

Kouvolan Sanomat: Venäjä-tutkija Kouvolassa: Pitää erottaa kesämökit ja strategiset kohteet Tavalliset kesämökkiläiset eivät ole Suomelle uhka, ja heistä monet ovat itsekin Venäjä-kriittisiä. Näin sanoo Kouvolassa torstaina vieraillut Aleksanteri-instituutin tutkija Hanna Smith. Venäläisten kiinteistökaupat ovat olleet puheissa sen jälkeen kun Suojelupoliisi otti asiaan kantaa toteamalla, että kiinteistökaupat ovat Suomelle riski. — Huoli on ja ei ole aiheellinen. Jos strategisten kohteiden lähellä on alueita, joista ei ihan tarkkaan edes tiedetä, kuka ne on ostanut, niin se on asia, jota pitää tarkkailla, Smith sanoo. Hän kävi Kouvolassa Pohjois-Kymen Paasikivi-seuran kutsumana puhumassa Venäjän sisä-, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Omistus voi olla epäselvä, koska se pystytään häivyttämään erilaisten yritysjärjestelyjen taakse. Smith muistuttaa, että tilanne ei ole Supolle kuitenkaan uusi, vaan se on ollut tiedossa jo pidemmän aikaa. Vapaa-ajan kiinteistöjä ostavat tavalliset venäläiset ovat sen sijaan Smithin mukaan usein itsekin Venäjä-kriittisiä. — Ongelma voi tulla siitä, jos he alkavat kokea, että heitä hyljeksitään. Siksi on todella tärkeää, että pystytään erottamaan nämä kaksi kokonaisuutta. Lue koko uutinen:

