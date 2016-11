Uutinen

Kouvolan Sanomat: Arkistosta: Kynttiläsesonki on kuumimmillaan Suomen Kerta -yhtiöön kuuluvan Havin koko vuoden aikana valmistamista kynttilöistä noin 70 prosenttia myydään loka-, marras- ja joulukuussa. Havin tehtaalla tehdään eniten lämpökynttilöitä. — Viitisen vuotta sitten kynttilänmyynti lähti vielä liikkeelle pyhäinpäivästä, mutta nykyään rapukaudella myydään jo paljon sisustuskynttilöitä, kertoo Havin tehtaanjohtaja Jarmo Hutri. Kynttilänmyynti on lisääntynyt myös syyskautena, koska ulkona poltetaan runsaasti kynttilöitä lyhdyissä. Myös pöytäkynttilöiden kysyntä on kasvanut viime kahden vuoden aikana. — Kynttilä on edullinen tunnelmanluoja ja säilyttänyt asemansa hyvin pitkään. Kynttilällä on oma sielunsa, Hutri sanoo. Elävä tuli on pitänyt pintansa, vaikka markkinoilla on entistä enemmän sähköisiä jouluvaloja. Sähkökatkon aikana kynttilä on varma valontuoja. Hutri kehottaa olemaan aina varovainen elävän tulen kanssa. Kynttilöitä ei pidä jättää huoneeseen ilman valvontaa. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 29.12.2015. Lue koko uutinen:

