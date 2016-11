Uutinen

Kouvolan Sanomat: Arkistosta: Pyhäinpäivällä ja halloweenilla oli yhteinen edeltäjä Halloween ja pyhäinpäivä osuvat usein lähes samalle päivälle. Maatalousyhteiskunnan kukoistuskaudella lokakuun ja marraskuun taitteessa vietettiin molempien tapahtumien edeltäjää, kekriä. Suomessa kekrikulttuuri kukoisti monin paikoin vielä 1900-luvun alussa. Kekri oli suuri sadonkorjuujuhla, jonka aikana pöydät notkuivat vainajille katetuista herkuista. Kun maan antimet oli korjattu ja luonto käymässä talviunille, kuolleet pääsivät paremmin piipahtamaan rajan tällä puolella. — Kekrinä koko suku oli yhdessä riippumatta siitä, kuka oli vielä maan päällä ja kuka haudassa. Raja tämän- ja tuonpuoleisen välillä häilyi, kertoo Helsingin yliopiston dosentti, kansanuskontoja tutkinut Risto Pulkkinen. Vainajat toimivat Pulkkisen mukaan eräänlaisina tilintarkastajina, jotka tulivat katsomaan, miten maatilaa on hoidettu. — Pitopöydän piti siis olla runsas, jotta vainajat olivat tyytyväisiä. Erilaisten ennustusten tekeminen kuului kekriin. Erinäisistä merkeistä yritettiin päätellä, kuka talosta seuraavaksi kutsutaan rajan taakse. Kekrin aikana ihmiset lähtivät kiertämään kylää ovelta ovelle sarvipäisiksi kekripukeiksi naamioituneina ja kärttivät kestitystä. Perinne muistuttaa halloweenin karnevalistista tapaa, jossa kurpitsapäät ja muut pelottavat olennot pimputtavat ihmisten ovikelloja ja kyselevät karkin ja kepposen perään. Kekri on toisaalta myös nykyisen pyhäinpäivän edeltäjä. Muutos lähti liikkeelle, kun kirkko ei hyväksynyt pakanalliseksi katsottua kekrin viettoa. — Kirkko halusi korvata pakanallisen sisällön omalla sisällöllään ja valloittaa kekrin ajankohdan, Pulkkinen sanoo. Syntyi kristillinen pyhimysten, marttyyrien ja vainajien muistopäivä eli pyhäinpäivä. Se on yhdistelmä kahdesta varsinkin katolisen kirkon keskiajalta lähtien viettämästä juhlasta, jotka ovat kaikkien pyhien päivä 1. marraskuuta ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivä 2. marraskuuta. Pyhäinpäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1772 asti viikonloppuna, ensin sunnuntaina ja vuodesta 1955 lähtien sinä lauantaina, joka osuu 31.10. ja 6.11. väliselle ajalle. Halloween ei ole vakiintunut mihinkään tiettyyn päivään eikä siitä ole mainintaa almanakoissa. Erikoiskaupan liitto suosittelee halloweenin päivämääräksi 31.10. Halloween-nimi on lyhenne englannin sanoista All Hallows' Eve eli pyhäinpäivän aatto. Miksi irlantilaisperäinen, Yhdysvaltojen kautta Suomeen koukannut halloween ei ole tullut täydellä rytinällä osaksi kulttuuriamme? — Se on päälleliimattua tuontitavaraa, Risto Pulkkinen toteaa. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 1.11.2013. Lue koko uutinen:

