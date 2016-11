Uutinen

Kouvolan Sanomat: Arkistosta: Yksisilmäinen auto on vaara liikenteessä Pimeän vuodenajan tullessa korostuvat puutteet autojen valoissa. Etenkin niin sanottujen yksisilmäisten autojen määrä on kasvanut liikenteessä, mikä lisää onnettomuusriskiä. Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo sanoo, että varsin moni autoilija lykkää pimentyneen polttimon vaihtamista ehjään seuraavaan auton huoltoon, jonne pääseminen voi viedä useita viikkoja. Osalle polttimon vaihtaminen on liian hankalaa tai sitten sitä ei vain viitsitä tehdä. Monissa uusissa autoissa ajovalopolttimon vaihtaminen on haastava urakka. Autosta voi joutua purkamaan isojakin osia, jolloin työ vie ammattilaiseltakin melkoisen tovin. — Seuraavan huollon odottaminen ei kuitenkaan ole hyväksyttävä peruste yksisilmäisyydelle. Ellei itse osaa, voi auton viedä pikahuoltoon, jolloin valot saa kuntoon. Ja molemmat polttimot kannattaa aina vaihtaa, ei vain sitä kärähtänyttä, toteaa Vuoristo. Valojen pitää näin syyspimeillä olla kaikin puolin kunnossa, mutta Vuoristo muistuttaa myös ajotavan merkityksestä liikenneturvallisuudelle. Tieliikennelaki edellyttää, että ajoneuvo pitää pystyä pysäyttämään ajoradan näkyvällä osalla. Nopeuden suhteen pitää siis olla tarkkana, varsinkin, kun ensimmäiset liukkaat kelit ovat pian edessä. Valotekniikka kehittyy autoissa kovaa vauhtia ja se aiheuttaa usein hämmennystä. Uusissa autoissa yleistyvät niin sanotut päiväajovalot (daylight running lights), jotka kytkeytyvät päälle virta-avainta käännettäessä. Niiden kanssa takavalot eivät kuitenkaan syty. — Päiväajovalojen kanssa peräpää jää pimeäksi. Ajajan pitääkin itse älytä kääntää kytkimestä ajovalot päälle. Tämä tekninen seikka on jäänyt melko monelle suomalaiselle oudoksi. Vuoriston mukaan esiin on tullut tapauksia, joissa päiväajovaloja luullaan sumuvaloiksi. Näin ei kuitenkaan ole. Sumuvalotkin voivat aiheuttaa pulmia. Poliisin mukaan jotkut kuljettajat ajavat sumuvaloilla taajamissa ja aurinkoisellakin säällä. Niitä saa kuitenkin käyttää vain rankan sumun ja vesisateen vallitessa. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 20.10.2014. Lue koko uutinen:

