Kouvolan Sanomat: Jaalan ja Korian jääkiekkokaukaloissa on tehty ilkivaltaa — Jaalaan on toivottu monitoimikenttää Korian jääkiekkokaukalosta on varastettu päätyverkko ja Jaalan kirkonkylän kaukalosta on viety kaukaloelementtejä kesän aikana, kaupungin pohjoisen alueen liikuntapaikkamestari Risto Joutjärvi kertoo. — Myös Jaalan Kimolan jääkiekkokaukalosta varastettiin elementtejä muutama vuosi sitten. Elementit ja päätyverkko on täytynyt viedä peräkärryn kanssa, joten toivottavasti joku olisi nähnyt jotain. Jaalan luistelukentälle odotetaan tällä hetkellä uusia elementtejä, jotta kaukalo saadaan kuntoon ja käyttöön. Korian jääkiekkokaukaloon on jo saatu uusi päätyverkko. Kouvolan Sanomien lukija ihmetteli Jaalan Kirkonkylän jääkiekkokaukalon kokoa, sillä jaalalaiset ovat toivoneet Kirkonkylälle täysmittaista kaukaloa. Jaalan jääkiekkokaukalo on tällä hetkellä sekä leveys- että pituussuunnassa kymmenisen metriä tavallista jääkiekkokaukaloa pienempi. Täysmittainen kaukalo on 30 metriä leveä ja 60 metriä pitkä. — Jaalaan ei ole näillä näkymin tulossa täysmittaista kaukaloa, mutta isonnamme kaukaloa 60 neliön verran täksi talveksi. Joutjärvi muistuttaa, että kaukalonhoito on vaikeampaa kuin avojään. — Lunta ei voi ajaa kaukalon reunoille, vaan se pitää ajaa kaukalosta pois. Jos kaukalo on, sitä pitää pystyä hoitamaan kunnolla. Kaukalo pitää aurata useamman kerran päivässä, vaikka lunta ei edes sataisi, jotta jää pysyy hyvänä. Jaalaan on toivottu monitoimikenttää, jossa olisi sekä koripallo- että tenniskenttä. Tällä hetkellä Jaalaa lähin tenniskenttä löytyy Voikkaalta. — Monitoimikenttä palvelisi sekä koululaisia että kesäasukkaita, mutta katsotaan toteutuuko suunnitelma. Kaupungilla on yhteensä reilu 60 luistelualuetta hoidettavanaan. Puistotyöntekijät huolehtivat korttelikenttien jäädyttämisestä ja hoidosta. Korttelikenttiä on Kouvolassa kymmenkunta niitä ovat muun muassa Killingintien kenttä ja Markankylän kenttä Kuusankoskella. Kouvolan kylien luistelukentistä huolehtii pääsääntöisesti kyläyhdistykset ja seurat. Tällaisia luistelukenttiä on muun muassa Sippolassa, Jaalan Kimolassa ja Valkealassa Selänpäässä, Anttilassa, Tuohikotissa ja Vuohijärvellä. Kaupunki maksaa seuroille korvauksen kyläkenttien kunnossapidosta. — Yhteistyö seurojen kanssa on toiminut erittäin hyvin. Yhdistysten ja seurojen avulla vähän syrjemmässäkin pääsee luistelemaan, Joutjärvi sanoo. Lue koko uutinen:

