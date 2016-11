Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kauppa on käynyt vilkkaasti pyhäinpäivänä Kouvolassa — "Yllättävän paljon huisketta" Pyhäinpäivä on ollut kiireinen kauppapäivä Kouvolassa. Primassa päivä on ollut selvästi vilkkaampi kuin normaali sunnuntai. Kouvolan Prismasta kerrotaan, että ensimmäiset olivat oven takana jo aikaisin, sillä jotkut luulivat, että kauppa on auki lauantain aukioloaikoina. Pyhäinpäivänä Prisma on kuitenkin auki sunnuntaiajoilla eli kello 11—20. Tavallisena lauantaina avataan jo aamukahdeksalta. Elintarvikkeiden lisäksi kaupaksi on mennyt varsinkin takkeja ja muita talvivaatteita. — Jonoja on kertynyt ja venäläisiä asiakkaita on ollut paljon, Prisman infosta kerrotaan. Myös kynttilöitä on ostettu illalla haudoille vietäviksi. Viime vuonna kauppa ei ollut vielä pyhäinpäivänä auki. Huomenna sunnuntaina Prisma on auki myös normaalin sunnuntain tapaan kello 11—20. Myös K-market Vahterosta kommentoidaan, että on yllättävää, miten paljon on ollut huisketta. — Meillä asiakkaita riittää aina! Asiakkaiden ostoslistalla on ollut ruokaa "ihan tavallisia määriä". — Normaaleja ruokatarpeita, ehkä vähän kalliimpaa kalaa ja lihaa. Juomia on mennyt myös hyvin. Vahtero on auki tänään kello 23:een. Katso Kouvolan ja Iitin kauppojen aukiolot tästä jutusta! Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/05/Kauppa%20on%20k%C3%A4ynyt%20vilkkaasti%20pyh%C3%A4inp%C3%A4iv%C3%A4n%C3%A4%20Kouvolassa%20%E2%80%94%20%22Yll%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4n%20paljon%20huisketta%22/20161621/4