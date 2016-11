Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kiire näkyy kirkoissa — "Surulle ei anneta aikaa" Mikkelin hiippakunnan alueella tuhkaamisen käytäntö on jatkuvasti lisääntynyt. Uurnahautaus on perinteisen arkkuhautauksen rinnalla käytännöllinen ja ekologinen tapa. Vuonna 2015 ylitettiin Kouvolassa 50 prosentin raja, eli tuhkaamisia oli enemmän kuin maahan hautaamisia. Elimäellä tuhkattujen prosenttiosuus on noussut tänä vuonna kymmenen prosenttiyksikköä. Hautaustapojen muuttuminen koskettaa kirkon toimintaa. Uudet ideat, yllykkeet ja toimintatavat haastavat miettimään, miten kirkon käsitykset vainajan siunaamisesta ja surevien saattajien prosessista ovat suhteessa uusiin ilmiöihin. Tuhkaamisen yleistyttyä myös itse siunaustilaisuuteen on kohdistunut uusia odotuksia. Papit ovat kohdanneet omaisia, jotka kertovat, että tuhkaus on jo suoritettu ennen siunaamista. Jos vainajan kuolemaan liittyy fyysisesti haastavia piirteitä, esimerkiksi kuolema on tapahtunut ulkomailla tai vainaja on löydetty vasta melko myöhään, on luonnollista, että tuhkaaminen tapahtuu ensin. Tällä hetkellä tuntuu yleistyvän ajatus, että toimitetaan tuhkaus saman tien ja siunataan vain uurnassa oleva vainaja. Syy voi olla taloudellinen tai liittyä oikeuslääketieteen laitosten toimimiseen vain viidellä paikkakunnalla, mutta silti ilmiö on paljon laajempi, kertovat Mikkelin hiippakunnan kirkkoherrat. — Yhdeltä osin nykyinen pyrkimys yksinkertaistaa hautausta on ilmaisu tämän ajan hätäisyydestä. Surulle ei anneta aikaa. Arkun äärellä viipyminen on myös kiittämistä luomistyöstä ja ihmisen elämästä. Vaikka aikamme korostaa yksilöllisyyttä, myös suurilla kulttuurisilla tavoilla on kannatteleva voima, Elimäen kirkkoherra Kirsi Hämäläinen sanoo. Sekin, että osalle ihmisistä siunaaminen tuntuu olevan yhdentekevää, on tärkeä signaali kirkolle. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen on antanut ohjeen, että seurakunnissa pääsääntöisesti siunataan vainaja ennen tuhkausta. Hautaan siunaamisessa henkilö hyvästellään, ja arkussa oleva vainaja on konkreettisempi saatettava kuin tuhkauurna. Papin siunaussanat ovat myös enemmän ennakoivat kuin toteavat: ”Maasta sinä olet tullut, maaksi sinun pitää myös tuleman”. Raamatun lauseiden lupauksien varassa odotetaan iankaikkista elämää. Siunaustoimitus on seurakunnan jäsenelle oikeus. Kolme lapiollista hiekkaa on kuin maahan palaamisen saattoele. Tuhkattu vainaja on jo palautunut maan tomuksi. Kirjoittajat ovat Mikkelin hiippakunnan alueen kirkkoherroja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/05/Kiire%20n%C3%A4kyy%20kirkoissa%20%E2%80%94%20%22Surulle%20ei%20anneta%20aikaa%22/2016221447643/4