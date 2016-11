Uutinen

Kouvolan Sanomat: Onnettomuus vei Grudinschilta puhekyvynkin - nyt hän on lukiossa Lappeenrantalainen Elias Grudinschi, 17, loukkaantui pahoin seitsemän vuotta sitten. Tuolloin neljännellä luokalla ollut poika jäi koulumatkallaan auton alle ylittäessään pyörällä suojatietä. Grudinschi muistaa elävästi sekä törmäyksen että sitä seuranneen 20 metrin ilmalennon. Hän ei tuntenut pelkoa, ei kauhua, eikä eletty elämä vilissyt pikakelauksella mielessä. — Kun lensin ilmassa, näin yhden meidän opettajan. Ajattelin, että hän on varmaan menossa myös kouluun. Grudinschi iskeytyi pää edellä asfalttiin. — Sen jälkeen on pitkä aukko, aika, josta en muista mitään. Poika kiidätettiin Töölön sairaalaan Helsinkiin, jossa hänelle tehtiin kaksi suurta aivoleikkausta. Poika makasi viikon koomassa ja sen jälkeen vielä kolme viikkoa tajuttomana. — Jossakin kohtaa aloin hahmottaa, että ympärilläni on ihmisiä. Äiti, isä ja hoitajia. Mutta en pystynyt ilmaisemaan itseäni mitenkään, en edes nyökkäämällä tai silmiä räpäyttämälllä, Elias Grudinschi kertoo. Herättyään tajuttomuudesta poika huomasi, ettei hän osannut enää syödä, eikä puhua. Kymmenenvuotiaan piti opetella uudestaan samat asiat kuin vauvana. — Olin kuin syntynyt uudestaan. Alkoi kuntoutus, joka vaati pojalta suunnattomasti sisua. Vuosi onnettomuuden jälkeen Grudinschi palasi pyörätuolissa entiselle luokalleen Skinnarilan kouluun. — Se oli aluksi raskasta. Jaksoin olla koulussa vain pari kolme tuntia viikossa, enkä kyennyt tekemään mitään. Hänen piti opetella uudestaan lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan. Erityisesti kirjoitustaidon palauttaminen oli tuskaista. — En enää muistanut, mitä mikäkin kirjain tarkoitti. Käsialani oli niin tärisevää, ettei siitä saanut mitään selvää. Grudinchi muistaa sen riemun tunteen, kun hän pystyi muodostamaan sanoja ja lauseita neljän viikon ahkeran harjoittelun jälkeen. — Opettelu tuntui ikuisuudelta. Kävelemään opetteleminen kysyi niin ikään henkistä kanttia. — Kun olin päässyt 20 pykälää eteen päin, saatoin romahtaa takaisin alas, ja oli lähdettävä kiipeämään pohjalta uudestaan vuorelle. Pikkupojasta asti Elias Grudinschilla on ollut unelma. Hän haluaa opiskella. — Kun muut pojat sanoivat päiväkodissa, että haluavat rekkakuskiksi tai kilpa-ajajaksi, minä sanoin, että haluan lääkäriksi. Onnettomuuden jälkeen näytti, että unelma murskautui. Aivot eivät pelanneet kuten ennen. Lähimuisti takkuili pahasti, samoin oman toiminnan ohjaaminen. Ysiluokkalaisena poika piti unelmastaan tiukasti kiinni, vaikka suurin osa ympärillä olleista aikuisista oli toista mieltä. — Istuin lukemattomissa palavereissa, jossa mietittiin jatko-opiskeluani. Kun sanoin, että haluan lukioon, yksikään aikuinen ei tahtonut hyväksyä ajatusta. Palaverit olivat Grudinschista uuvuttavia ja turhauttavia. Hänelle tuputettiin erityisammattiopistoa. Onneksi äiti ja neuropsykologi asettuivat pojan tueksi. Opiskelunsa Grudinschi aloitti viime vuonna Luumäellä Taavetin lukiossa, kun arvosanat eivät riittäneet Lappeenrannan kouluihin. Vaikka opiskelu teetti kovasti töitä, Grudinchi tiesi tehneensä oikean valinnan. — Tuntui hyvältä olla lukiossa. Vaikka arvosanat eivät olleet niitä parhaita, tunsin olevani vihdoin siellä, minne kuulun. Tänä syksynä Grundinschi pystyi siirtymään kotikaupunkiin Kimpisen lukioon. Hänellä on tunneilla avustaja mukanaan. — Suoritan lukion neljässä vuodessa, ettei opiskelu käy liian raskaaksi. Aivovamman vuoksi hän ei saa kuormittaa päätään liikaa. Avustaja toppuuttelee silloin, kun nuori mies ei malttaisi lopettaa päivän opiskelua. Yksi Grundinschin lempiaineista on matematiikka, mutta se on muuttunut hyvin vaikeaksi. Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tuntuu sen takia kovalta päämäärältä. — Mottoni on, että mikään ei ole mahdotonta, jos riittää tahtoa ja on valmis näkemään vaivaa asian eteen. Lue koko uutinen:

