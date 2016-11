Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pohjois-Kymen KA-pesulinja aloitti raskaan kaluston pesut Korjalassa Kouvolassa aloitti syyskuussa uusi raskaan kaluston pesuhalli. Pohjois-Kymen KA-pesulinjalla on vuokralla uusi halli Korjalassa Lassinkadulla. Yrittäjä Jaakko Nousiainen kertoo, että ajatus yrittäjäksi lähtemisestä alkoi itää viimeistään silloin, kun toimitilakysymykseen löytyi ratkaisu. — Olen ollut tällä alalla 14 vuotta ja tehnyt siinä sivussa muutakin, syyskuun alussa yrittäjän aloittanut Nousiainen sanoo. Hänet houkutteli yrittäjäksi tieto, että raskaan kaluston pesuyrityksistä ei ole Kouvolan seudulla runsaudenpulaa. Kouvolan Teholassa on toinen alan yritys, Kari Rieppola Ky. Ensimmäiset kaksi kuukautta ovat menneet ilman yllätyksiä. — Ensimmäinen kuukausi oli mitä oli, mutta lokakuussa meni tuplasti paremmin. Tosi yllättynyt olen ollut siitä, että niin vähällä mainostuksella tieto uudesta yrityksestä on levinnyt niin hyvin, Jaakko Nousiainen miettii. Tuoreen yrittäjän mukaan Lassinkadun pesuhallissa ainoa miinuspuoli tällä hetkellä on se, etteivät suuret yhdistelmäajoneuvot pääse ajamaan vielä hallin läpi. — Eli yhdistelmäajoneuvojen täytyy pakittaa pesun jälkeen. Toivottavasti tämän vuoden puolella saamme pihan siihen kuntoon, että läpiajo on mahdollista. Lue koko uutinen:

