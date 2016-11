Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulumarkkinakausi käynnistyi Kouvolassa Marraskuu on hyvä aika aloittaa joulun suunnittelu. Kuusankoskella Naukion Taidesaunan joulumyyjäisissä käsitöitä myivät Kouvolan kansalaisopiston kurssilaiset. — Ensimmäiset ostajat olivat jo varttia ennen avausta paikalla. Käsityöt ovat kiinnostaneet hyvin jo useampana vuonna, Kouvolan kansalaisopiston tekstiilityön opettaja Tuija Uotila kertoo. Uotilan mukaan tapahtuma on löytänyt yleisönsä neljän vuoden aikana. Hänen mukaansa tapahtuman järjestäminen marraskuun alkupuolella ei ole liian aikaista. — Sama on huomattu myös Voikkaan Virtakivessä ja Valkealan Kaarnasydämessä, joissa on joulumarkkinat samana päivänä. Taidesaunan tapahtumassa kauppansa tekivät neuleet, koristeet ja kortit. Ulla Sipilä saapui Taidesaunalle ystävänsä Satu Kiviluodon kanssa. — Etsin täältä sukkia ja lapasia, jolloin niitä ei tarvitse tehdä kaikkia yksin, Sipilä kertoo. — Itsekin haen sukkia Italiassa vaihto-opiskelijana olevalle lapsenlapselleni. Ennemmin olen tällaisessa pienessä tapahtumassa kuin isoilla messuilla, Kiviluoto jatkaa. Voikkaan Virtakivi on järjestänyt jo muutaman vuoden ajan joulumarkkinat marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Yrittäjä Eija Parkkisen mukaan yleisö on löytänyt Voikkaan tapahtuman joka vuosi. — Palaute on ollut hyvää, ja monet myyjät ovat tulleet paikalle useana vuonna. Ilmeisesti marraskuun alku on jo hyvää aikaa joulumyyjäisille. Virtakiven joulumyyjäisiin tullut Taru Kuntonen laskee itsensä jouluihmiseksi. Hän aloittaa joulun suunnittelun jo syksyllä. — Lähden heti marraskuun alussa kiertämään joulutapahtumia. Virtakivestä en ole vielä löytänyt mitään. Sisko Tanja Kuntonen puolestaan ehti pohtia, mikäli marraskuun alku on liian aikainen joulumyyjäisille. — Sitten maahan satoi lumi, jolloin tapahtuma tuntuukin ihan loogiselta. Jos ulkona olisi räntäkeli, saattaisi ajankohta tuntua omituiselta. Lue koko uutinen:

