KooKoon ottelu on urheilusuoritus paitsi pelaajille, myös tanssiryhmälle. Go Go Girlsin ilta alkaa kotipeleissä ennen viittä ja loppuu joskus kymmenen jälkeen. Hypätään ajassa viime viikon torstaihin ja KooKoo—Kärpät-otteluun. Kello tulee viisi. Kouvolan jäähalli vasta heräilee. KooKoon ja Kärppien ottelun alkuun on aikaa vielä puolitoista tuntia. Jääkone, vanha kunnon Zamboni, liukuu kaukalossa, kun ensimmäiset vip-vieraat saapuvat. Kioskeissa laitetaan tavaroita paikalleen. Yksinäinen toimitsija lakaisee jäähyaition lattioita puhtaaksi. Pelaajat lämmittelevät juoksuradalla — ja tanssiryhmä Go Go Girls katsomon portailla. Kapteeni Essi Frimodig ohjeistaa kuutta paikalle ehtinyttä tanssijaa: suorat rivit, napakat liikkeet, sama rytmi. — Vaikka menossa on kuudes kausi, aina jännittää vähän, kun on peli. Tästä ei ole vielä tullut niin rutiinia, etteikö sellainen pieni hyvä jännitys olisi päällä, sanoo Laura Santala, kun verryttelyt on tehty. Hommassa on monta käytännön hankaluutta, joita ei tule äkkiseltään ajatelleeksi. Jäähallin portaat ovat kapeat ja yleisö on lähellä. Monella pelikatkolla musiikki ei ehdi soida lainkaan, kun mainokset ajetaan tulostaululle ensin. Liikettä pitää silti riittää. Kiekkoperinteeseen kuuluu rock- tai hardrockpainotteinen soittolista. Se ei itse asiassa ole tanssiryhmän mieleen, sillä etenkin hidastempoisiin rockbiiseihin on vaikeaa lähteä mukaan. — Hyvä, että soittolistaan on lisätty niin sanottua jumputusta. Yleisökin lähtee taputtamaan sen mukana helpommin, Frimodig sanoo.

