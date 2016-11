Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Go Go Girls on Liigan toiseksi suosituin tanssiryhmä Go Go Girls on vakiinnutttanut kymmenessä vuodessa paikkansa jäähallilla, mutta sen suosio on vankka myös sosiaalisessa mediassa. Facebookissa ryhmä on kiekkoliigan tanssiryhmistä toiseksi suosituin. Go Go Girlsillä on Facebookissa yli 3 600 tykkääjää ja vajaat 2 200 Instagram-seuraajaa. Liigaseuroista vain Helsingin IFK:n tanssiryhmällä on enemmän Facebook-tykkääjiä. Muista seuroista Tappara pääsee yli kolmen tuhannen, muut ovat kaukana takana. KooKoon liiganousun myötä Go Go Girlsin Facebook-tykkääjien määrä pomppasi ylöspäin noin tuhannella. Suosiota siivittää se, että porukka on sosiaalisessa mediassa aktiivinen — ja se on myös löytänyt oman tyylinsä. Pikkutuhmat poseeraukset, voitto-otteluiden jälkeiset tuuletuskuvat ja sekalaiset hassuttelut — kuten kuvassa vasemmalla — keräävät reaktioita. — Yleensä postataan mitä mieleen tulee riippuen siitä, mitä on puuhattu, miten peli päättyy ja ketä vastaan. Jos pitää esimerkiksi lavastukseksi ottaa paita pois ja olla pelkässä topissa — tai jos pitää ilmeillä ja pelleillä — tytöt saavat itse valita, tulevatko kuvaan mukaan, kertoo suurimman osan päivityksistä tekevä kapteeni Essi Frimodig. Ilkeilyä, pilkkaamista tai rasismia ei sallita. Suosio ja näkyvyys altistavat myös lieveilmiöille. Viime syksynä joku otti asiakseen lähetellä ryhmälle kuvia sukukalleuksistaan. Kun vastaanottaja ei reagoinut viesteihin, niiden tulo loppui. — Hyvin vähän tulee negatiivista edes somessa, missä voisi feikkiprofiililla kirjoittaa mitä vaan. Se on kiva, koska yritämme kuitenkin parhaamme, ja ihmisiä mekin vaan olemme, Frimodig sanoo. Lue koko uutinen:

