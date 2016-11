Uutinen

Kouvolan Sanomat: On aika aloittaa lintujen talviruokinta Lumi on tullut ja maa jäätynyt. Nyt on aika aloittaa lintujen talviruokinta. Pihapiiriisi ilmaantunut sinitiainen tai mustarastas on viimeistään merkki siitä, että linnuille ei ole luonnossa enää juurikaan syömistä. Maamme runsaasta 240 pesimälajista noin 70 jää Suomeen talveksi. Pohjoiseen jäävien lintujen joukossa on monta siivekästä, joka ei selviäisi talven yli ilman ihmisten apua. Talvehtiville linnuille on hyvä tarjota auringonkukansiemeniä, maapähkinöitä, kauraa ja talia. Maistuvaa ja ravitsevaa linnunruokaa ovat myös rypsi, hirssi ja pellava. Suositeltavinta on tarjota apetta tarkoitusta varten kehitellystä ruokinta-automaatista. Perinteiseltä lintulaudalta tai maasta nokkiessaan linnut istuvat ruokansa päällä ja kakkivat sen sekaan, jolloin niiden keskuudessa saattaa alkaa levitä tauteja. Maaruokinta saattaa myös houkutella rottia pihapiiriin. Vaikka aivan ikkunan vieressä sijaitseva lintulauta tarjoaa silmänruokaa ja hupia sisällä oleville ihmisille, ruokintapaikka pitäisi perustaa vähintään kymmenen metrin päähän rakennuksista. Linnut ovat kovia säikkymään ja saattavat lentää hätääntyessään ikkunoita päin. Ei ole pahitteeksi, jos ruokintapaikan lähistöllä on tuuheita havupuita, pensaita tai pensasaitaa antamassa linnuille suojaa pedoilta ja viimalta. Jos aloitat nyt lintujen ruokkimisen näin talven tullessa, muista huolehtia pihapiirisi sirkuttajista kevääseen asti. Lisätietoja: http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/talviruokinta.shtml Lue koko uutinen:

