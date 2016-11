Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sauna lämpiää vielä Anjalan koululla Anjalan vanhan koulurakennuksen päässä olevissa vuokra-asunnoissa asuva Ari Taiminen hakee alakerran puukuurista saunapuut ja panee tulet kiukaan alle. Taiminen kehuu saunan uusia lauteita. — Taitaa muuten olla niitä ainoita Kouvolan vuokrataloja, joissa asukkaat lämmittävät puilla kiukaan. Siinä saa muuten parhaimmat löylyt, Taiminen sanoo. Pesutilat ja sauna, kuten koko muukin talo on vanha, mutta siisti. Rappukäytävässä kaikuu ikävästi. — Se kuuluu vanhoihin taloihin, Taiminen toteaa. Ari Taiminen on asunut koululla kaksi vuotta. Valittamista hän ei ole löytänyt. — Tämä on hyvä kämppä. 16 vuotta talossa asunut Kari Forström luovutti juuri pois kaksionsa avaimet. Syynä ei ollut talo tai sen kunto. Hän sai Myllykosken puolelta rivitaloasunnon. Se helpottaa elämistä rappusissa kävelyn sijaan. Forströmin mukaan talossa on ollut hyvä asua, naapurit ja asuinympäristö mukavia. Sen takia hän viihtyi koululla pitkään. Forström ja Taiminen valpastuivat viime keväänä, kun koulun sisäilmatulokset paljastuivat. Asunnoissa sisäilmatutkimuksia ei tehty. Kummallakaan miehellä ei ole ollut huonon sisäilman aiheuttamia oireita. — Näissä on vanhanaikainen ilmanvaihto. Ehkä täällä ei sen takia ole ongelmia, miehet sanovat. Asuntoja vuokraava tilaliikelaitos ilmoitti elokuussa, että asuminen voi jatkua talossa toistaiseksi ennallaan, eikä koulujen sisätilaongelmilla ole vaikutusta asumisosaan. Koulun asunnot ovat kunnoltaan vaatimattomia. Niissä on tehty pintaremonttia edellisen kerran 11 vuotta sitten. Kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikan mukaan asuntoja ei ole tarkoitus peruskorjata jatkossa, koska rakennusten tulevaisuudesta ei ole päätetty. — Jos asunnot peruskorjattaisiin, niistä tuskin saataisiin sitä vuokraa, mikä peruskorjauksen jälkeen pitäisi periä, Kuitikka sanoo. Asukkaiden pyykinpesu- ja saunatilat ovat alakerrassa. Kun saunan kiuas meni vaihtoon, asukkailta kysyttiin mielipidettä lämmitystyylistä. He valitsivat perinteisen. — Tämä taitaa harvoja kaupungin vuokrataloja, joissa on puulämmitteinen kiuas. Lue koko uutinen:

