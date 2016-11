Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sinkkonen: Hullutelkaa lastenne kanssa Laadukas varhaiskasvatus termillä pitäisi heittää vesilintua. Näin sanoo lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja Turun yliopiston dosentti Jari Sinkkonen, 65. Muun muassa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen on puhunut laadukasta varhaiskasvatusta samaan aikaan, kun päiväkotien ryhmäkokoja suurennetaan. — 1,5—2-vuotias lapsi tarvitsee syliä, lohdutusta, hulluttelua, hauskanpitoa, paljon koskettamista, rauhoittumista. Ei liian paljon ärsykkeitä eikä meteliä. Sinkkosen suurin huoli on se, että lapset ylikuormittuvat paisuneissa päiväkotiryhmissä. Sinkkosen mukaan lapsentahtinen elämä on helpointa järjestää kotona. — Miksi ei puhuta enemmän osa-aikatöistä? Tai helpoteta muuten vanhempien mahdollisuutta olla kotona? Mikä maailmassa on vikana, kun kotona lasten kanssa tehtävä työ ei ole tärkeää? Ajan ilmiöistä Sinkkosta huolestuttaa nettipornon helppo saatavuus tai kannabiksen käyttö jo alakouluissa. Ennen lapsia oli helpompi suojella. Nyt aikuisilla ei ole Sinkkosen mukaan otetta läheskään kaikkeen, mitä heidän alakouluikäiset lapsensa puuhaavat. — Selityksistä typerin on: Tämä on tätä päivää. Kun lapset kokeilevat kannabista tai pornosivuilta näkemiään asioita, sitten he ovatkin pitkin seiniä. Sinkkosta on arvosteltu vanhanaikaiseksi. Kritiikkiä on tullut myös lelupyssyjen puolustamisesta ja tyttöjen sekä poikien välisten erojen esillä pitämisestä. Tietokonepeleihin hän sanoo tutustuneensa väkisinkin työnsä kautta. Osa peleistä on hänen mielestään hyviä ja opettavia. Pelien kanssa on oltava tolkku. — Paljon pelaavalta lapselta jää puuttumaan oman mielikuvamaailman luominen. Lue koko uutinen:

