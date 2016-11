Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tanssiryhmä lumosi pikkutytön, nyt Roosa Setälä on Go Go Girlsin konkareita KooKoon tanssiryhmä Go Go Girls täytti tänä vuonna 10 vuotta. Sinä aikana ryhmästä on tullut sekä vakiintunut osa KooKoon otteluita että jäsentensä elämää. Roosa Setälän elämään Go Go Girls ja sen edeltäjät tulivat jo vuosikaudet ennen kuin hän oli itse tarpeeksi vanha päästäkseen mukaan. Go Go Girlsiä ennen jäähallilla tanssivat Kouvola Indiansin cheerleaderit ja tanssiryhmä Stars. — Roosa istui pikkutyttönä vieressäni ja seurasi meitä, muistelee Go Go Girlsin kapteeni Essi Frimodig. Setälä muistaa lumoutuneensa tanssijoista, etenkin Essistä ja hänen siskostaan Eevi Frimodigista. Pikkuhiljaa hän alkoi autella ryhmän jäseniä juoksevissa asioissa. — Sitten kerran minun piti lähteä aikaisemmin, joten annoin Roosalle huiskut ja pyysin aloittamaan tanssit — hän osasi ne jo kaikki, Frimodig kertoo. 16-vuotiaana, liki vuosikymmenen odotuksen jälkeen, koitti vihdoin päivä, jolloin Setälästä tuli virallisesti yksi Go Go Girlseistä. Normaalisti ikärajana pidetään 18:aa vuotta. Nyt menossa on viides kausi ryhmän jäsenenä. — Ensimmäisellä kaudella tanssin lähinnä silloin, jos oli tyttövajetta, koska olin alaikäinen. Kun pääsin itse rappusille tanssimaan, tiesin jo todella hyvin, mihin olin ryhtymässä, kun olin seurannut sivusta niin monta vuotta. Go Go Girlsin jäsenmäärä vaihtelee hieman vuodesta toiseen, mutta liikkuu tavallisesti 10:n ja 15:n välillä. Mukaan haluavat huomaavat nopeasti, onko tässä se oma juttu vai ei — toiminta kun ei ole pelkkää poseeraamista ja hyvältä näyttämistä, vaan töitä tehdään harjoituksissa ja kuntosalilla välillä kovaakin. 18 vuoden ikä on ainoa hakijoille asetettu rajoite. Ryhmässä ei ole ikinä asetettu pituus- tai painorajoja, Frimodig sanoo. — Mutta varmaan jokainen, joka hakee mukaan, tietää, että tässä ollaan esillä ja pienissä mekoissa. Mukaan hakee vähän räväkämpiä tyttöjä. Lue koko uutinen:

