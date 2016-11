Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tekstiviesti ilmoittaa nyt kun taksi on pihassa Taksia tilatessa ei tarvitse enää arvuutella milloin kumijalka on pihassa. Äskettäisen järjestelmäremontin yhteydessä Kymenlaakson Taksi Oy otti käyttöön tekstiviestipalvelun, joka ilmoittaa asiakkaalle taksin arvioidun saapumisajan tai viestittää, kun taksi on saapunut pihalle. — Olemme vuosien saatossa pohtineet, miten voisimme parantaa asiakkaan ja taksikeskuksen välistä kommunikaatiota. Uudessa taksikeskusjärjestelmässä on ominaisuus, joka mahdollistaa viestittämisen asiakkaalle, Kymenlaakson Taksin toiminnanjohtaja Timo Lönnberg kertoo. Lönnbergin mukaan järjestelmä ei ole automaattinen. Kuljettaja lähettää tekstiviestin taksissa olevan tietokoneen kautta. Lähetettäviä viestejä on kolmenlaisia. Yksi kertoo auton saapuneen perille, toinen kertoo taksin arvioidun saapumisajan ja kolmas ilmoittaa mahdollisista viivästymisistä. — Kantakaupungissa käytetään usein ensimmäistä viestiä. Jos kohteeseen on pidempi matka, silloin lähetetään saapumisarvioviesti. Kuljettaja itse arvioi taksin saapumisajan. Tekstiviestijärjestelmä on Lönnbergin mukaan tullut jo positiivista palautetta asiakkailta. Tekstiviestipalvelusta ei veloiteta erikseen. — Viestit eivät nosta matkan hintaa. Viestit ovat käytössä vain silloin, kun matka tilataan meidän taksikeskuksen kautta. Tuolloin tilaus ja puhelinnumero välittyvät kuljettajalle automaattisesti. Jos matkan tilaa esimerkiksi suoraan kuljettajalle soittamalla, viestiä ei tule. Tekstiviestipalvelu on toiminnassa käytännössä kaikissa Kouvolan, Kotkan ja Haminan alueen takseissa. Lue koko uutinen:

