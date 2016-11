Uutinen

Kouvolan Sanomat: Terve itsetunto elää rakastetussa ruumiissa Lääppikää lapsianne, kannustaa lääketieteen tohtori, lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen. Ennen lapsen pelättiin ylpistyvän liiasta silittelystä ja ihailusta. Nyt Sinkkonen patistaa koskettelemaan, silittelemään ja suukottelemaan lasta. Se välittää lapselle jo varhain kuvaa siitä, että hänen ruumiinsa on ehjä, kaunis ja rakastamisen arvoinen. — Rakastetussa ruumiissa on myös terveen itsetunnon koti, Elimäellä alkuviikosta luennoinut Sinkkonen sanoo. Terve itsetunto lähtee muodostumaan varhain. Kosketuksen lisäksi sylivauvalle merkitsee paljon hoitajan katse. Lapsi peilaa itseään katsoessaan hoitajansa kasvoja. Ääntelemällä ja elehtimällä vauva hakee hoitajansa huomiota ja hyväksyntää. — Vauvan tulisi voida kokea, että hän on täydellinen sellaisena kuin on. Jo vauva voi olla masentunut. Sinkkosen mukaan ei ole yhdentekevää, minkälaisin silmin lastaan katsoo myös myöhemmin. Hän kertoo junassa näkemästään äidistä, joka ei ollut millään tavalla vuorovaikutuksessa taaperoonsa. — Se oli ankeaa katsottavaa. Ei äiti ollut pahantahtoinen, vaan hän vain oli aivan lopussa. Sinkkonen korostaa, että jokaisella lapsella on omanlaisensa temperamentti. Silti jokainen lapsi tarvitsee hellyyttä, läheisyyttä ja aikaa. — Moni tuore isä kertoo, ettei ole aikanaan saanut hellyyttä ja rakkautta omalta isältään. He haluavat katkaista tämän kierteen. Hellät sanat ovat tulleet yleensä äidiltä, mutta tilanne on muuttumassa. Sinkkosen mukaan lapselta tulevien viestien ja tarpeiden tulkitsemiseen tarvitaan riittävästi aikaa. Hän kannustaa eläytymään lapsen tekemisiin ja tunnetiloihin. Pelastakaa lapset -lastensuojelujärjestön ylilääkärinä työskennellyt Sinkkonen on nähnyt suurista lastenkodeista tulleita adoptiolapsia, joita yhdisti yhteinen ongelma. — Hylättyjen lasten ongelma on se, että he eivät ole koskaan olleet kenenkään aikuisen mielessä. Sinkkonen kuvailee tervettä itsetuntoa vesisäiliöksi, jonka pinta nousee ja välillä laskee. Rakastettuna olemisen kokemukset, onnistumiset ja aiheesta tullut kiitos nostavat veden pintaa. Menetykset, epäonnistumiset ja häpeä puolestaan laskevat säiliön sisältöä. Sinkkonen varoittaa kompastumasta jatkuvaan turhaan kehumiseen. Kehujen on oltava varauksettomia. — Kun kehut, älä lisää loppukaneettia ”mutta”. Kehujen ja kannustuksen on oltava järkeviä lapsen saavutuksiin nähden. Eniten lasta ilahduttaa yllätyksellisyys; kun vanhempi oikeasti yllättyy lapsen onnistumisesta. Lasten kasvatuksessa suurin harha on Sinkkosen mukaan se, että elämä lapsen kanssa voisi sujua pelkästään myönteisten tunteiden merkeissä. Lapsen suuri kysymys on, miten aikuiset auttavat häntä hallitsemaan kielteisiä tunteita. Lapsi luottaa sekä muihin että itseensä, jos ympäröivät aikuiset eivät säiky hänen kielteisiä tunnetilojaan. — Hyvä itsetunto lähtee kokemuksesta olla hyväksytty myös epäonnistuneena, surkeana ja vihaisena. Ei-sanan edessä yhä useammat vanhemmat menevät Sinkkosen mukaan solmuun. Rajattomat lapset ovat turvattomia eivätkä opi tavallisia arkielämän taitoja. Arkielämän osaamattomuus järsii lapsen itsetuntoa. Siitä seuraa Sinkkosen mukaan käytösongelmia. — Turvaton lapsi ei opi, koska hänen energiansa kuluu turvallisuuden tarpeiden tyydyttämiseen. Rajojen asettamisessa olennaista on Sinkkosen mukaan se, että teot ja puheet ovat samassa linjassa. Jos ensin kieltää ja sitten antaa periksi, lapsi oppii, että aikuisen sanoilla ei ole merkitystä. — Moni nykyvanhempi lähtee mukaan monimutkaisiin laulu- ja tanssiesityksiin, jolloin lapsi manipuloi, mutta on sisäisesti epävarma. Silloin ollaan korruption tiellä. Kieltosanan pelkäämiseen eivät sorru pelkästään vanhemmat. Sinkkonen ottaa esimerkiksi yläkoululaisten kännykkäkiellon. — Koulu on työpaikka. Ei siellä voi käyttää aikaa kuuntelemalla mielimusaa tai pelaamalla pelejä. Mikä sen kieltämisessä on niin hankalaa? Sanoa, että ei, kouluun ei saa tuoda kännykkää, paitsi silloin, kun sitä tarvitaan opiskelussa. Lue koko uutinen:

