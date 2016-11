Uutinen

Kouvolan Sanomat: Työnhaun pikatreffeillä onni suosii rohkeaa ja hyvin valmistautunutta Työttömyystilastot ovat olleet jo pitkään ankeaa luettavaa. Moni nuori pelkää, ettei ikinä tule saamaan työn syrjästä kiinni. Kouvolan Ohjaamon hankevastaava Sanna Heimonen valaa uskoa työtä vailla oleviin. — Ei työn löytäminen suinkaan mahdotonta ole, hän sanoo. Ohjaamon ilmoitustaululla kauppakeskus Valtarissa Kouvolan keskustassa on jatkuvasti poimintoja tarjolla olevista työtilaisuuksista. Ohjaamosta saa myös opastusta ja neuvoja työnhakuun. Ensi perjantaina Ohjaamossa järjestetään jo neljännet työnhaun pikatreffit. Idea on sama kuin kumppanin etsinnässä, mutta näillä treffeillä nokitusten ovat työnantajat ja työtä etsivät nuoret aikuiset. Haastattelut kestävät varttitunnin, ja parhaassa tapauksessa treffit johtavat työsopimuksen tekemiseen. Onni suosii rohkeaa! Heimonen vinkkaa, että treffeille kannattaa valmistautua päivittämällä ansioluettelonsa ja ottamalla se mukaan. Tällä kertaa työnhaun speed date on samalla hyväntekeväisyystapahtuma. Treffeillä mukana oleva VMP Varamiespalvelu pulittaa jokaisesta tekemästään haastattelusta 10 euroa Nenäpäivän keräykseen. Työhaun speed date 11.11. kello 11—15. Ohjaamo, Kauppakeskus Valtari, Kouvolankatu 15, Kouvola. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

