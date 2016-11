Uutinen

Kouvolan Sanomat: Elisan digikoulu saapui Kouvolaan — ohjelmointi kiinnostaa sekä tyttöjä että poikia Eskolanmäen koulun 4B-luokkalaiset pääsivät harjoittelemaan ohjelmointia Elisan järjestämässä digikoulussa ainoina Kouvolassa viime viikolla. Digikoulussa oppilaat tutustuvat ohjelmointiin pelien ja animaatioiden kautta. Oppilailla on digikoulussa käytössään Tynker-sovellus, joka on kehitetty lapsille. — Sovellusta voi käyttää tabletilla, mikä madaltaa kynnystä ohjelmoinnin opetteluun, Elisan digiopettaja Osku Kannisto sanoo. Elisan digikoulut Suomessa ovat täynnä. Kouvolassakin oli monta luokkaa, jotka halusivat digikouluun. — Haluamme tarjota asiantuntemustamme ohjelmoinnin saralta, sillä sitä ei välttämättä kouluista vielä löydy. Uuteen opetussuunnitelmaan kuuluu ohjelmointia. Luokanopettajan Carita Kullberg-Pylkään mielestä on hyvä asia, että oppilaat saavat ulkopuolista apua ohjelmoinnin opettamiseen. — Digikoulun lisäksi ohjelmointi on näkynyt luokassamme erilaisten laitteiden suurempana käyttönä. Kullberg-Pylkäs kertoo, että digikoulun jälkeen oppilaat pääsevät opettamaan oppimansa asiat rinnakkaisluokalleen. Elisan digikoulu on kiertänyt ympäri Suomea kaksi vuotta. — On tärkeää, että lapset ja nuoret ymmärtävät digitaalista maailmaa, Elisan Itä-Suomen aluejohtaja Ari Punkkinen kertoo. Digikoulu jatkuu vuoden loppuun asti. — Sen jälkeen pohdimme onko tämänkaltaiselle digikoululle enää kysyntää. Vai löytyykö kouluista jo riittävä tieto ohjelmoinnin perusteista. Haluamme olla antamassa tietomme ja taitomme kouluille niissä asioissa, missä he apua tarvitsevat. Suurin osa ohjelmointi-sovelluksista on englanninkielisiä, niin myös digikoulussa käytettävä Tynker-sovellus. Kanniston mielestä on vain hyvä asia, että sovelluksen kielenä on englanti. — Monet oppivat ohjelmoinnin kautta myös englantia. Monet myös kiinnostuvat englanninkielestä ohjelmoinnin avulla. Lapset opettavat toinen toisiaan kielen kanssa. Toinen tietää yhden sanan ja toinen toisen. Kanniston mielestä ohjelmointi kiinnostaa nykyään lähes yhtä paljon niin tyttöjä kuin poikiakin. — Sukupolvet muuttuvat. Silloin, kun itse opiskelin ohjelmointia, luokallamme oli vain kaksi tyttöä, Kannisto toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/07/Elisan%20digikoulu%20saapui%20Kouvolaan%20%E2%80%94%20ohjelmointi%20kiinnostaa%20sek%C3%A4%20tytt%C3%B6j%C3%A4%20ett%C3%A4%20poikia/2016221453626/4