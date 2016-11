Uutinen

Kouvolan Sanomat: Keskuspuiston leikkipaikan laajennus etenee Kouvolan keskuspuistossa oleva lasten leikkipaikka aiotaan remontoida ja samalla sitä laajennetaan. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa tiistain kokouksessaan. Suunnitelman mukaan leikkipaikka laajenee Välikadun sivustalle, nykyisen ravintolaterassin taakse. — Jos investointiraha saadaan, toteutus olisi heti keväällä, jotta saataisiin puisto valmiiksi kesää varten, kertoo viherpäällikkö Jouni Dahlman. Leikkipaikalle tulee muun muassa keinuja ja kiipeilypaikkoja. Uudistuksen kustannusarvio on noin 210 000 euroa. Tavoite on tehdä puisto valmiiksi kerralla, mutta tarvittaessa työt voidaan jakaa kahteen osaan. Suunnitelmien pohjana on suunnittelukilpailu, jonka jälkeen lapsiperheiltä ja puiston naapureilta kysyttiin kommentteja. — Kaikkein yleisin toive oli, että tekemistä pitäisi olla enemmän, Dahlman sanoo. Samalla puiston reunalle lisätään runkolukittavia pyörätelineitä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/07/Keskuspuiston%20leikkipaikan%20laajennus%20etenee/2016221459610/4