Kouvolan Sanomat: Korpisairaalan puolestapuhuja — joitakin lääkärin ajatukset vain hymyilyttävät Pohjois-Kymen sairaalan vastaava lääkäri Miia Melkoniemi tietää, että jossittelu on turhaa. Siitä huolimatta hän ei malta olla puhumatta Kymenlaakson keskelle rakennettavasta keskussairaalasta. — Keskelle maakuntaa rakennettu keskussairaala on saanut kannatusta maakunnan molemmissa sairaaloissa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa. Sairaalan saavutettavuus olisi parempi kuin nykyisen, kun mietitään koko alueen asukkaita ja työntekijöitä. Joitakin kuulijoita Melkoniemen ajatukset ovat lähinnä vain hymyilyttäneet: korpisairaaloita ei nykypäivänä rakenneta. Suunnitelmien mukaan Kymenlaakson keskussairaalan Koksin peruskorjaus- ja laajennusinvestointi maksaa 140 miljoonaa euroa. Joissakin puheenvuoroissa on todettu Kouvolan tarvitsevan terveydenhuoltorakennusten korjaamisiin ja mahdollisiin uudisrakennuksiin 50 miljoonaa euroa. — Näillä rahoilla olisi saanut jo melkoisen sairaalan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus astuu virallisesti voimaan vuonna 2019. — Lakiesityksen mukaan Kouvolaan jäisi terveyskeskusten ilta- ja viikonloppuvastaanottoa. Ympärivuorokautiseen päivystykseen tarvitaan erillislupa. Melkoniemen mielestä keskussairaalan sijainti tulee olemaan saavutettavuuden kannalta iso ongelma, jos sote-uudistuksen takia Kouvolassa loppuu leikkaustoiminta ja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys. — Keskussairaala vain sattuu sijaitsemaan maakunnan toisella äärilaidalla. Alueen toisessa äärilaidassa on iso väestökeskittymä, jolla ei ole kohta oikein mitään. Emme me voi unohtaa kouvolalaisia ja todeta, että antaa mennä vain. Lue koko uutinen:

