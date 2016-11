Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mansikkamäen koululla on pian pönttöjuhlat Mansikkamäen koululla lokakuussa alkaneet linnunpönttötalkoot on saatu päätökseen. Kaikkiaan valtakunnallinen lintupönttökampanja karttui Mansikkamäen koululaisten ansiosta 505 uudella siivekkään asunnolla. Koulun tavoite oli alun perin rakentaa 500 lintupönttöä. — Se on ollut koko koulun yhteinen projekti. Niitä tehtiin pönttöviikkojen aikana puukäsitöissä. Oppilaat tekivät pönttöjä innolla ja olihan se meille opettajillekin mielekästä vaihtelua, sanoo rehtori Pekka Lipiäinen. Onnistuneen haasteen kunniaksi koululla pidetään ensi torstaina pönttöjuhlat. Kaikki 505 lintupönttöä kasataan koulun pihalle samoin niiden tekijät eli oppilaat ja opettajat. Pönttökasaa voi ihastella Mansikkamäen koulun pihalla 17.11. kello 10.15. Myöhemmin oppilaat saavat viedä omat pöntöt kotiinsa. Vanhempien tehtävänä on huolehtia, että pöntöt päätyvät oikeaan käyttöön ensi keväänä. Kouvolan kaupungin kanssa koulu on tehnyt sopimuksen, että koululaiset voivat sijoittaa myös kaupungin metsiin pönttöjä. Yle:n Miljoona Linnunpönttöä-kampanjaan liittyvä Mansikkamäen hanke lisäsi Kouvolan kaulaa haastekampanjassa. Kouvola johtaa edelleen kisaa 18 541 pöntöllä. Kakkosena olevaan Hämeenlinnaan kaulaa on kertynyt runsaat 4 000 pönttöä. Katso täältä Miljoona linnunpönttöä tilanne Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/07/Mansikkam%C3%A4en%20koululla%20on%20pian%20p%C3%B6ntt%C3%B6juhlat/2016221458326/4