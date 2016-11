Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poksin vastaava lääkäri: Kouvolalaiset kansanedustajat ovat äänettömiä Pohjois-Kymen sairaalan vastaavaksi lääkäriksi nimetyn Miia Melkoniemen mielestä sairaalan henkilökunta kokee, etteivät kouvolalaiset kansanedustajat Markku Pakkanen (kesk.) ja työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps.) ole puolustaneet Poksin olemassaoloa riittävän ponnekkaasti. — En tietenkään tiedä, mitä kulisseissa tapahtuu. Yleensä oman alueen kansanedustajat tekevät hyvin tiettäväksi äänestäjilleen, että he ovat ainakin kaikkensa yrittäneet. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistukseen liittyvissä asioissa sellaista vaikutelmaa sairaalan työntekijöille ei ole tullut. — Koko tänä aikana lääkäreillä on ollut yksi epävirallinen tapaaminen ministeri Lindströmin kanssa. Melkoniemen mukaan henkilökunta myös kokee, että joillekin kuntapoliitikoille oma sairaala ei ole kovin tärkeä. — Joidenkin mielestä pitäisi ajatella sairaanhoitopiirin parasta, he ovat kuin Careaan kallellaan. Tämmöisen vaikutelman me olemme saaneet. Vastaavan lääkärin mielestä kouvolalaisten kohdalla on kyse räikeästä epätasa-arvosta. — Yliopistosairaalan kanssa samassa maakunnassa olevissa kunnissa yhteispäivystys voi jatkua. Melkoniemi kutsuu Kouvolaa Suomen suurimmaksi häviäjäksi. Äänestä kuultaa turhautuneisuus. — Tuntuuhan se hurjalta, että tämänkokoisesta kaupungista viedään erikoissairaanhoidon päivystys. Lue koko uutinen:

