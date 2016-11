Uutinen

Kouvolan Sanomat: Purhan sarjapaikka siirtyy MyPalle — ”Kolmosen joukkue tavallaan vain vaihtaa nimeä” MyPa Juniorit ja Inkeroisten Purha ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Purhan sarjapaikka jalkapallon Kolmosessa siirtyy MyPalle ensi kaudesta alkaen. Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piirihallitus hyväksyi sarjapaikan siirron maanantaisessa kokouksessaan. Purha on ollut sarjapaikan siirrossa aloitteellinen. Seurat ovat tehneet yhteistyötä Kolmosen edustusjoukkueen kanssa menneen kauden ajan. MyPa on antanut Purhalle apua valmennuksessa ja tapahtumajärjestelyissä. Purhan puheenjohtaja Reijo Räästi on joutunut toteamaan oman seuransa puolelta vähyyden tekijöissä ja motivoituneissa pelaajissa. MyPa Juniorien puheenjohtaja Pekka Kolehmainen sanoo, että Kolmosen joukkue tavallaan vain vaihtaa nimeä. — Tämä on luonnollinen jatko yhteistyölle. Junioreissa meillä on ollut tiivistä yhteistyötä jo pitemmän aikaa. Ensimmäisenä tavoitteena on luoda ammattimaiset toimintamahdollisuudet ja edellytykset tälle sarjatasolle. Kolehmaisen ja muiden MyPa-toimijoiden mielessä pyörii myös hieno historia ja perinteiden palauttaminen. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta MyPan perustamisesta. Edustusjoukkueen taustalla MyPa ja Purha jatkavat toimintaansa normaalisti erityisesti junioreissa. Purhalla on edelleen oma joukkue Vitosessa. Lue koko uutinen:

