Remontti toisi lyhyen ensiavun Anjalan koululle

Anjalalaisia hiertävät edelleen koulun sulkemiseen liittyvät kysymykset. Teknisen lautakunnan pieninvestointilistalla Anjalan koulun sisäilmaan liittyviin kunnostustöihin oli tälle vuodelle varattu 100 000 euroa. Remonttia ei ole tehty, koska keväällä tutkimuksissa paljastui molemmissa rakennuksissa käyttökieltoon johtaneita sisäilmaongelmia.

— Sillä olisi korkeintaan saatu lyhyt jatkoaika. Terveysviranomaisten lausunto painoi tässä enemmän, toimialajohtaja Timo Oksanen sanoo.



Ympäristöterveystarkastaja Reijo Pesosen mukaan moniongelmaisella Anjalan koululla 100 000 euron remontin jälkeen koulutoiminnan jatkaminen olisi ollut aivan liian suuri riski.

Ennen kevättalvella valmistuneita sisäilmatutkimuksia 1970-luvulla todettiin jo useita sisäilmaa heikentäviä tekijöitä, kuten mikrobivaurioita, mineraalivillakuituongelmia, rakenteiden ilmavuodot sekä ilmanvaihdon painesuhteisiinliittyvät ongelmat. Oireluista pahin oli yksi ammattitautiepäily.

— Kun kyseessä on ammattitautiepäily, silloin tilanne on jo huomattavasti vakavampi kuin lievemmät sisäilmaan viittaavat terveysoireet, Pesonen sanoo.



Terveemmäksi luullulla koulun vanhalla puolella keväällä ilmeni lisää ongelmia. Yksi luokka oli otettu pois opetuskäytöstä voimakkaan homeen hajun takia. Jatkotutkimuksissa luokan lattiassa oli vahva viite vauriosta ja runsaasti mikrobikasvustoa. Tämän lisäksi siellä havaittiin muun muassa useita rakenteellista vauriota, jotka ovat riski sisäilman laadulle.

— En tiedä, olisivatko siinä tilanteessa tilapäiset korjaustoimenpiteet auttaneet. Ainakaan kaikki opettajat eivät olisi voineet siellä todennäköisesti jatkaa. Riskinarviossa keväällä työterveyslääkärin kanssa toimenpiteet katsottiin erittäin kiireellisiksi. Ne piti altistuksen pienentämiseksi aloittaa välittömästi, toteaa Pesonen.



Anjalalaisia on mietityttänyt myös se, olisivatko sisäilman tutkimustulokset olleet toisenlaiset, jos ilmastointi olisi ollut yötä päivää päällä. Tutkimusajankohtana ilmanvaihto oli kytketty öisin pois.

— Ei, sillä ei olisi ollut vaikutusta lopputulokseen, koska se ei poista rakenteellisia vaurioita eikä vaikuta haitallisiin ilmanvaihdon painesuhteisiin.



Pesosen mukaan Anjalan kohdalla ongelmat ovat juuri ilmanvaihdon sekajärjestelmän takia niin suuret, ettei tasapainotus ja kuituongelman poistaminen olisi onnistunut pienellä rahalla. Pesosen mukaan koulun ilmanvaihto on tehty säätämisen kannalta hankalalla tavalla.

Rakennuksissa on osittain erilliset tulo- ja poistoilmakojeet sekä vanhaa painovoimaista ilmanvaihtoa.

— Painesuhteet vaihtelevat huomattavasti ali- ja ylipaineen välillä. Sellaista on erittäin hankala hallita ja saada tasapainotettua, etenkin kun koulun rakenteissa on vielä huomattavia vuotoilmakohtia.

Anjalan koulun tulokset Käyttökieltoon asetettu Anjalan koulu vaatii Inspectan mukaan sekä välitöntä että pitkäkestoista korjausta. Vuonna 1951 rakennetun vanhan osan savupiipun yläosa ja betoniset teräsrakenteet ovat turvallisuusriski putoavien tiilien ja betonin palasten takia. Myös peltikatteen puutteellinen kiinnitys vaatisi välitöntä korjausta samasta syystä. Vanhaa osaa rasittaa kymmenkunta vakavaa rakenteellista vauriota. Ne ovat riski sisäilman laadulle. Alapohjarakenteet ja maanvastaiset ulkoseinät kärsivät kosteus- ja mikrobivaurioista. Moniongelmaisuutta lisäävät puutteet vedenohjauksessa, huonokuntoinen katto ja kosteuden lahottamat puurakenteet. Yläpohjan puutteellinen tuuletus yhdessä palopermannon lahojen muottilautojen, huonon ilmanvaihdon ja huonossa kunnossa olevan LVI-järjestelmän kanssa pahentavat tilannetta. Vuodelta 1974 olevan uudemman osan rakennusvaipan hallitsemattomat ilmavuodot, kellarin kosteus ja ilmanvaihdon epätasapaino ovat osa vakavampia ongelmia. Korjausehdotukset uudelle ja vanhalle puolelle tietäisivät toteutuessaan töitä katto-, ikkuna-, julkisivu- ja LVI-yrityksille. | Kyösti Suolanen Lähde: Inspectan kuntotutkimus. Rakenteet, LVi ja olosuhdeseurannat.